首宗国安法案明天求情 业界料判具阻吓性刑期 法官接恐吓电话

2021 年 7 月 27 日，警察和记者在香港高等法院等待唐英杰离开法庭。24 岁的唐英杰是根据港版国安法受审的第一人，香港高等法院依据港版国安法宣判：唐英杰煽动他人分裂国家及恐怖活动罪成。这一判决受到人权维护者的广泛谴责。

首名因触犯《港区国安法》而裁定煽动分裂国家和恐怖活动罪成的被告唐英杰，高等法院将于明(29日)天听取辩方求情，未知法官会否即日判刑，但大律师黄宇逸预料，由于被指控罪未有成功，被告应该不会被判终身监禁的最高刑期，但既是首宗案件，相信法庭会作出具阻吓性刑罚。代表唐英杰的律师表示，要待判刑后才决定会否上诉。

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三名国安法指定法官昨(27日)天裁定唐英杰罪名成立后，警方同日傍晚接获法院职员报案，指司法机构受电话滋扰及恐吓，成为国安法生效后第三宗法官收恐吓电话案件。香港过往绝少发生因裁决而威吓法官的事件，有纪录以来，只有一宗因跟踪恐吓法官而裁定藐视法庭的案例。

据了解，接获恐吓电话的，是唐案指定法官之一的杜丽冰，其办公室职员接获由法院总机转来的电话，对方指骂杜是「狗官」，扬言要放炸弹和人肉炸弹袭击杜官；另又声言会斩死同案另外两名法官彭宝琴和陈嘉信，之后便挂断电话。职员认为事态严重，遂报警求助。警方将案件列作刑事恐吓，交由警方有组织罪案及三合会调查科接手调查，暂时无人被捕。

律政司和司法机构均发表声明，指港府会严肃处理恐吓法官的违法行径，绝不会容忍这种无视法纪及损害法治的卑劣恶行。机构重申，法官行使司法权力时，必严格依据适用法律和证据处理案件，并受到《基本法》保障，独立地进行审判，不受任何干涉。任何人士如对判决或判刑不满意，可循上诉机制处理。 翻查纪录，身兼国安法指定法官的总裁判官苏惠德去年12月3日接获恐吓电话，他当日曾拒绝壹传媒集团创办人黎智英的涉嫌诈骗案的保释申请，之前曾处理唐英杰案，警方其后于本年3月拘捕两名男子，怀疑与案件有关。另外，法官胡雅文在5月28日就去年「10．1」游行非法集结案判刑后，其办公室收到数个恐吓电话。上述案件至今未有人被捕。

香港多年来只有一宗威吓法官的罪成案例，事缘《东方日报》因不满1996年一宗裁决，派遣「狗仔队」跟踪法官，并对法官进行恐吓和人身攻击，最终其总编辑黄阳午因为藐视法庭罪成而判监4个月，集团被罚款500万洗元，成为传媒藐视法庭最严重的案例。