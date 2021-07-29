东京奥运日本强势 法国总分第九

13岁的日本小选手西矢椛（Momiji Nishiya）在女子滑板项目中获得奥运金牌 2021年7月26日

在这次东京奥运会中，东道主日本显示出明显优势，多次金牌名列第一，而到日本时间7月29日下午18时为止，法国总分排名第九。

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7月28日晚，奥运男足小组赛A组，两场比赛同时进行：法国国奥迎战日本国奥，南非国奥对垒墨西哥国奥。两场比赛都出现一边倒的比分：日本4-0战胜法国，墨西哥以3-0打败南非。日本队3战全胜晋级8强，墨西哥小组第2出线。

从总的奖牌数看，美国获得金牌13枚，银牌14枚，铜牌10，共37枚，按总分排名第一。

中国获得金牌14枚，银牌6枚，铜牌9枚，共29枚，按总分排名第二。日本获得金牌13枚，银牌4枚，铜牌5，共22枚，按总分排名第四。

法国获得金牌3枚，银牌3枚，铜牌3，共9枚，总分第九。

日本仅28日就获得三枚金牌。东京奥运会到27日为止，东道主日本一度凭借10金跃居金牌榜榜首，与中国比肩。7月28日上午，举行2020年东京奥运会女子200米混合泳决赛，日本名将大桥悠依夺得冠军。这是继女子400米混合泳夺金后，大桥悠依在本届奥运会上夺得第二块金牌。28日，日本选手新井千鹤在女子70公斤级柔道比赛中夺魁，为日本柔道队收获2020年东京奥运会第6枚金牌，为日本获得此次奥运会的第12枚金牌，东京奥运会28日举行体操男子个人全能决赛，首次参赛的日本小将桥本大辉（19岁）获得金牌。名将内村航平（32岁）此前连续两届奥运会夺冠，由此日本队实现在该项目上的三连冠。

7月23日，在男子双人双桨小组赛中，法国组合获得了小组第一，战胜了了中国组合。6分10秒45！获得了奥运最好成绩！

7月25日，在东京奥运会击剑男子个人重剑决赛中，法国选手坎诺内以15比10战胜匈牙利选手希克洛希，获得冠军。

7月27日，在东京奥运会女子柔道63公斤级决赛中，法国选手克拉丽斯战胜斯洛文尼亚选手特尔斯泰尼亚克，夺得冠军。