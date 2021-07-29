布林肯会晤谭德塞 支持世卫在中国展开第二阶段病毒溯源调查

周四在科威特访问的美国国务卿布林肯与世卫总干事谭德塞会面，布林肯表示，美国支持世卫对新冠病毒的第二阶段溯源调查，包括在中国境内调查病毒来源。布林肯并就伊核问题表示，与伊朗核谈判不能无限期持续。

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法新社消息，世卫组织早在今年1月派遣专家团队前往武汉，协助调查新冠病毒起源，但中国当局坚称，新冠病毒从实验室洩漏"极不可能"。本月稍早时，世卫再次呼吁：世界各国应通力合作调查新冠病毒起源，但中国拒绝在其国内实验室及领土内，进行世卫的第二阶段新冠病毒溯源计划。

美国国务院表示，布林肯及谭德塞周四在科威特市会面，双方针对第二阶段新冠病毒溯源计划进行讨论。

美国国务院发言人普莱斯在声明中指出：布林肯强调，下一阶段病毒溯源调查应"及时、透明化、以证据为基础、由专家领导且不受干预"。

普莱斯并表示，布林肯及谭德塞还讨论了合作的机会，以继续改革和加强世卫组织。

布林肯在会面结束后推文表示："美国支持世卫组织进一步调查疫情起源的计划，包括对中国的调查，以更了解这次的全球大流行，预防未来的类似事件。"

新冠病毒人类首例是在2019年12月中国武汉市通报，但对新冠病毒是从武汉实验室泄露的质疑，中国当局一再予以驳斥。

另外，布林肯周四就伊朗核问题表示，与伊朗的核谈判"不可能无限期持续下去"，但他表示美国已经"完全准备好"要重启对话。

被视为强硬派的伊朗总统当选人莱希将于下月5日就职，在他当选后两天，即6月20日，伊朗与六国为重启2015年核协议在瑞士日内瓦举行的谈判休会，至今未恢复。

布林肯在记者会上表示，美国致力于外交努力，但这个过程不能无限期持续下去。他说，美方已经清楚表明恢复互相遵守核协议的诚意和愿望，"球仍在伊朗一方"，将要看德黑兰政府是否准备做出必要决定，以重新遵守核协议。

伊朗最高领袖哈梅内伊此前表示，美国等西方国家在核谈判中不可信，他并批评美国"坚持顽固立场，没有向前迈出一步"。他称，伊朗政府不应在国内事务上依赖西方，否则将会失败。