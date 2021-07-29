秦刚，中国"战狼"在华盛顿

中国驻美国新任大使秦刚周三7月28日抵美后表示，要与东道国"建立沟通渠道"，使双边关系"回到正轨"。有分析预计，习近平将这名谙熟传播的“战狼首领”派到华盛顿，是“不妥协的一个标志”，“舆论战将越演越烈”。

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法新社介绍说，中国新任驻华盛顿大使秦刚被视为 "战斗的狼"，这是一种新型的外交官，在面对被视为系统性敌视北京的西方国家时，毫不斟酌言辞地痛批。

据一些专家称，在特朗普时代开始与北京对抗之后，拜登政府没有什么和解动作。因此这项任命预示着习近政权打算与美国这强大的敌手继续对抗下去。

然而秦刚周三抵达美国时，试图表现出和解态度说，希望与东道国 "建立沟通渠道"，使双边关系 "回到正轨"。

55岁的秦刚的闻名是因为他在传播领域的经验，而不是他掌握了与世界主要大国的关系。他曾在几年间出任中国外交部发言人之一。

华盛顿史汀生中心中国项目主任孙云回忆说："当时他的绰号是‘战士刚’。他曾用同样敌意的语气回答记者咄咄逼人的问题"。

自2018年以来，秦刚作为副外长，负责欧洲和信息事务，他捍卫自己的看法：中国不需要从西方接受教训。他并常说中国是19世纪鸦片战争的受害者。

也是他，在今年3月份主动召集欧洲各国大使，抗议各国因新疆维吾尔族穆斯林的待遇而对中国当局采取制裁。

不久前，当被问及"战狼"概念时，他向媒体承认了这个中国外交新潮流，称是为了对付他所说的来自国外 "凶猛的的狼 "的"无端诽谤"。

对于中国形象近年来在大多数西方国家出现前所未有的下降，他在2020年底解释说，那是因为欧洲人和美国人，特别是他们的媒体，永远不会接受中国的政治制度崛起，或经济崛起。

狼群首领

独立分析家华波总结说"他是战狼外交的支柱之一"。而一名精通权力奥秘的行家甚至认为，他因"狼群首领"的特质，而得到了习主席的赏识：这位天津人在2018年之前，通过其作为礼宾司司长的职能与习近平有过接触。

在华盛顿，秦刚很可能与崔天凯的风格形成对比，崔天凯是一位老式外交官，曾在华盛顿担任过八年大使。孙云说："他被任命，是习近平对华盛顿不妥协的一个标志。"

法新社说，秦刚的侧写与中国驻巴黎大使卢沙野类似，后者因不够外交的言论他被法国外交部召见。这种情况对北京外交官来说是罕见的。

舆论战

秦刚在中国外交部负责欧洲事务，他的英语水平很高。他的部分职业生涯是在中国驻伦敦大使馆度过的。

巴黎战略研究基金会的汉学家安托万-邦达兹（Antoine Bondaz）观察称，"他不是美国或北美的专家。但他肯定是在沟通方面最有经验的中国外交官之一。这也许就是他这次被任命的原因。"他预测，秦刚去美国是为了 "发出中国的声音"，而不是为了谈判。

香港、台湾、新疆、人权、贸易、技术和冠状病毒的起源，中美这两个世界主要大国之间不乏对抗性问题。

周一，拜登时代的美国高级外交官首次访华期间，北京对美国进行了全面控诉，指责美国对双边关系的恶化负有全部责任。

法新社说，尽管中共政权向其对外媒体进行了大量投资，但它却苦于无法说服世界舆论。华波预测说，"中美之间的舆论战将变得越来越激烈。这就是为什么中国要任命一位更强硬，更有攻击性的大使，以期最终掌握话语权。