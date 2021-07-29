美国经济规模超过疫情前水平

美国经济在第二季度恢复到疫情前的水平，尽管物价以近40年来的最快速度继续攀升，GDP增长6.5%低于预期，但经济规模超越新冠病毒大流行前水平，被视为"经济复苏重要里程碑"。美国总统拜登发推称：美国经济已重新起步。

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美国商务部周四公布第2季GDP数据，增长年率远低市场预期的8.4%，但优于首季略微下修的6.3%。美国商品销售及服务总量首次超过疫情前的水平。

美国总统乔拜登周四在推特上发文称，“美国经济已经重新起步，新的GDP数据显示，经济恢复到疫情前的水平。”

商务部公布的数据显示，第2季度国内生产总值 (GDP) 高于疫情前的2019年第四季度的水平。年化增长率达6.5%，高于第一季度的6.3%，但远低于预期的8.5%。

新冠病毒大流行初期，美国经济遭受重创，去年第2季GDP折合年率萎缩31.4%。随着疫情降温、经济活动逐步恢复，去年第3季GDP折合年率扩张33.4%，此后稳步增长，渐渐填满疫情造成的缺口。

美国第二季度经济复苏得益于大规模接种疫苗，部分或全部解除防疫限制，以及联邦政府春季增加挹注紓困资金，消费增加等。

另外，美国7月消费者信心指数升至129.1，达去年2月以来最高水平，意味民间消费可望持续扮演经济增长的主要动力。

美国经济与上一季度相比增幅为1.6%，(其他国家使用的计算方法），法国将于周五公布二季度经济增长，预计在0.7-1.0%之间；而美国的主要竞争对手中国则为 1.3%。