郑州人：为什么不能拍摄？为什么不能将真相告诉公众？

中国河南郑州720特大洪灾造成惨重损失，一周之后，郑州民众在掉念死者安抚受难者家属的同时也开始呼吁追究造成此一重大惨案的真正原因，要求对责任者加以惩处。

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7月27日郑州水灾遇难者头七祭奠日，郑州市民在地铁口献花，几度遭到围挡，最后在市民们自发拆除之后，当局终于不再阻拦。但是，接着又发生了拍摄地铁口鲜花照片的记者遭到警方拘押，一位来自西安的年轻人因使用无人飞机拍摄而遭到不明身份（应该是便衣警察）的殴打。

一位郑州当地人向气氛地便衣警察表示，“为什么不能拍摄？为什么不能公布真相？”

河南知名异议人士王译在推特上介绍说，从7月26日晚间开始，就陆续有民众前往地铁站出口献花，“7月29日，河南郑州市沙口路地铁五号线B1出口此刻又摆满了鲜花。7.20特大暴雨 #特大洪灾遇难者家属 此刻又云集于此，视频中的女士在撕心裂肺地哭诉，表达对逝去亲人哀伤… 据现场人员粗略统计，在下班高峰期约有五六百人之多前来献花以及参与祭拜。”。

河南知名异议人士王译在推特上介绍说，从7月26日晚间开始，就陆续有民众前往地铁站出口献花，“7月29日，河南郑州市沙口路地铁五号线B1出口此刻又摆满了鲜花。 © 网络

周四王译呼吁关注遭受威胁的在地铁站点灯守夜的郑州市民薛明凯等人：“

紧今晚（7月29日凌晨）到郑州市沙口路地铁五号线B1出口，为河南特大洪灾遇难者点灯守夜的郑州市民薛明凯等人，此刻受到来自于自称“办事处”十余人的威胁！他们边对薛明凯拍照”

王译呼吁关注遭受威胁的在地铁站点灯守夜的郑州市民薛明凯等人 © 网络

北京维权律师刘晓原在推特上评论说：

比利时列日市检察官办公室当地时间周三宣布，一名比法官已就洪灾启动过失杀人调查。比利时洪灾已导致38人遇难。列日检察官办公室称，调查法官的任务是确定谁可能对“缺乏预见性或预防性的非自愿杀人行为”负责。 由此，想到郑州的洪灾，建议河南省监察委就郑州市官员在洪灾中是否存在渎职等问题展开调查。

刘晓原建议河南省监察委就郑州市官员在洪灾中是否存在渎职等问题展开调查。 © 网络

中国新闻周刊： 此次事故郑州地铁有不可推卸的责任！ © 网络

家属发问：郑州地铁有不可推卸的责任！ © 网络

一位等待女儿回家的父亲！

一位在地铁出口等待女儿回家的父亲 © 网络

艾晓明：有一个叫妞妞的女孩要回家！ © 网络