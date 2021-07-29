郑州水灾头七日，许多市民前往五号线地铁口向死者献花祭奠，财新记者陈亮拍摄了现场。随后，他被警方带走。

河南水灾，郑州地铁大水倒灌，民众关心真相，尤其是死亡数字，至今疑问重重，但种种迹象显示，当局似乎仍在设法封口，阻拦记者和民众了解详情。

广告 继续浏览后续

郑州大水退后，一些媒体记者去灾区做实地报道，其中包括德国之声（Deutsche Welle），美国有线电视新闻网（CNN）、英国广播公司（BBC）、澳洲广播公司（ABC）等外媒记者。他们在郑州街头，遭到一些身份不明的人围堵，无法进行采访。

越是拦阻越引发更多的疑问，当局是要掩盖什么呢？随后才发现，中国记者要了解真相也并不容易。

不光光阻拦记者，7月28日，郑州沙口路地铁站，一位西安青年用无人机拍摄人们祭献死者的鲜花时，被一帮身份不明的“群众”按在地下殴打，好在很多愤怒的郑州人一起出手，抢回来青年人的设备。视频画面显示，有人质问：“为什么孩子不能拍摄，为什么不能把真相告诉公众？”

退休教授艾晓明评论说，听到西安年轻人航拍被四个便衣按倒在地，小伙子不停哭号喊救命的消息，真是让人心乱如麻。她说，用对待寇仇的方法对待普通公民，这个不仅是离谱，而且是制造新的伤害。

7月26日，是郑州地铁5号线遭大水冲灌事故遇难者的头七，官方称，地铁5号线“7.20事件”中共有14人遇难，河南截至目前71人遇难。许多郑州市民在事发地铁站口送上鲜花祭奠亡人，财新的摄影记者陈亮拍了照片，被警察带走。先是他的同事，财新记者王和岩最早发出信息：“我的同事，财新摄影记者陈亮在拍完这张照片后被郑州市南阳路派出所带走。”网上有消息说，警方当时提出的理由是“采访手续不完备，没及时报备……”

陈亮目前的情况如何呢？

还有一位南都记者陈冲，他也在郑州地铁5号线地铁口拍摄了献花现场的照片，随后被警察要求当面删除，他回到酒店后又恢复了照片。

这两张照片似乎寄托了人们的哀思和寻求真相的心理，不胫而走，到处都在转。

著名记者高瑜介绍说：地铁口摆满了献花，有两名中国记者拍了照片，一张是南都记者陈冲拍的，被警察要求当面删除，回酒店后又恢复。第二张拍摄者是财新记者陈亮，他被郑州市南阳路派出所带走，理由是“采访手续不完备，没及时报备……”

艾晓明写道：洪水淹没了村庄、地铁，隧道里遇难的家庭，创伤都来不及平复；人们关注河南，是为感同身受的基本人性，也是救援河南的情感基础，救援的心理动员有赖于知情，无论是专业记者还是普通公民，他们亲到现场，克服自己困难，已经够不容易了，可是，还有很多消息没有传达出来，因为报道人力不够。

前中央党校教授蔡霞说，天道人心不容忤逆，隆重祭奠逝者头七，这一民俗表达的是寄托哀思，是对失去生命的缅怀，竟然连祭奠都要阻挡，极权专制反人心反人性到了何等地步。

有人怀疑郑州患了武汉综合症。武汉疫情爆发后，当局设法隐瞒，结果漏洞百出：“劝君别隐瞒，越隐瞒罪越大”。