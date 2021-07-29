「香江第一健笔」封笔 调查指民主自由声音转弱 学者忧社会多元性持续消退

香港特首林郑月娥上周五(23日)在电台节目中反驳《港区国安法》令香港情况恶化的说法，并反问国安法实施后哪方面的自由消失了，今天，有「香江第一健笔」之称的林行止宣布封笔，而传播学者李立峯亦引述数据指出，国安法红线处处，已令市民的新闻参与度由升转跌，且低于五年前的起点，当中以支持民主的市民情况更为明显，民主派支持者更觉得他们的声音得不到反映，他估计，随着民主自由的声音转弱，具批判性的报道减少，会令更多支持民主自由的市民远离政治，社会和政治讨论的多元性将持续消退。

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48年前创办《信报》并撰写评论的林行止，今(29日)天在其专栏最后部分道别同侪，指在个人健康条件尚可，「在大环境下仍有选择自由之下作出的自由选择」。他没有详细解释封笔原因，只是说过往可畅所欲言，但愿日后也能抒心适意过日子。

早前，在《am730》撰写专栏的前公务员事务局局长王永平和长期在《明报》撰写政论的学者蔡子强分别宣告封笔。

另外，中文大学新闻与传播学院教授李立峯今天在《明报》撰文，以该校与路透新闻研究社的年度《数码新闻报告》为基础指出，以计算网民转发、评论等十三个动作而制订的「新闻参与指数」指出，港人的新闻参与度自2017年的1.91开始轻微上升，到了2019年中开始的反修例运动，市民对新闻信息的渴求和传播新闻信息的意欲有所上升，新闻参与度在2020年1月的调查中升至2.17。但随着社运退潮和国安法的落实，不少港人在使用社交媒体时多了顾虑，以致今年1月调查时，港人的新闻参与指数明显下降至1.6，即较2017年还要低。

有关结果是因为十三个细项中，今年有十二个都下跌，当中下降幅度最大的，是通过通讯程序和社交媒体分享新闻内容的比例，两者均较2020年下跌约十个百分点，分别跌至26.6%和21.9%。李认为，这与国安法实施令政治新闻和评论变得敏感以致市民在社交媒体上也变得小心翼翼所致。

他又引述数据预测，新闻参与度的下降，在民主派的支持者中会较为显着，因为民主派支持者的参与度较受社会气氛影响，而建制派支持者的新闻参与度较为平稳。前者的新闻参与度在2020年1月时升至2.77，到了今年，则大幅回落至2.16，比2019年时更低。

令人关注的是，参与度减少亦影响新闻流通程度，同一调查发现，在支持民主派的市民中，29.4%认为自己的政治观点的报道量并不足够；相反，建制派支持者认为报道量不足的，只有19.7%，意味民主派支持者更倾向认为自己的政治观点未得到充分的报道。李立峯指出，这都是2021年1月的数字，但过去半年，香港电台大幅度地更改节目安排，加上《苹果日报》停刊，客观而言，支持民主自由的声音现今更弱，体现媒体第四权的批判性报道更少，如果这种状

态使更多支持民主自由的市民远离政治，降低新闻参与度，相关的新闻内容和观点的流通程度便会进一步降低，「支持政府的市民也许会觉得『耳根清净』，实际上却是社会和政治讨论的多元性在不停的消退之中。」