世卫组织吁 勿将第2阶段疫源调查政治化

世界卫生组织7月30日表示，正与中国在内的所有会员国针对第2阶段病毒溯源计划展开讨论，呼吁各方别把过程政治化，保证研究以科学为基础。

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世卫组织（WHO）当天召开视讯记者会，外媒询问对中国拒绝第2阶段的疫源调查的回应，世卫公共卫生紧急计划执行主任莱恩（Michael Ryan）表示，目前正与包括中国在内的所有会员国进行非常积极的讨论。

莱恩指出，希望能在中国继续进行调查，也期待著良好的合作。 但呼吁各方不要将过程政治化，世卫会向中国及其他国家保证，过程是以科学为基础。

新冠疫情自2019年12月从中国武汉爆发，科学家一直试图解开病毒起源谜团。世卫领导的国际专家团队今年第一季赴武汉实地考察后发表报告，认为病毒可能是藉由另一种动物，再从蝙蝠传到人类身上，至于透过实验室事件外洩则可能性极低，但以美国为主导的国际社会对此结论不满意。

世卫7月中旬提议在中国展开第2阶段调查，但中国国家卫健委副主任曾益新7月22日表示不接受，另白宫发言人普萨基（Jen Psaki）随即重批此举危险且不负责任，美方深感失望。