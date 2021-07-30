中国近2个月超400人感染德尔塔病毒株

南京官员7月30日报告说，近期在南京爆发的德尔塔病毒株的源头已经找到，它来自从俄罗斯飞抵南京禄口机场的国航CA910航班。南京卫健委周五报告说，周四南京市新增本土确诊病例13例，此次从南京禄口机场发端的疫情，在南京出现本土感染病例184例。

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在短短十天内，此种病毒已经蔓延中国至少17个城市，传播链延长至至少226人，北京也受到波及。目前北京已经发现两个关联确诊病例。德尔塔毒株是目前在全球许多国家传播，其传播速度异常迅猛。

南京市疾控中心副主任丁杰在周五新闻发布会上表示，对52个与此次疫情相关的早期病例进行的病毒基因测序发现，它们“都属于德尔塔毒株，具有高度同源的病毒基因组序列，显示病毒来自同一个传播链”。

丁洁说，这次疫情的早期病例的基因序列“与7月10日俄罗斯入境的CA910航班报告的一例输入病例的序列一致”。

丁洁认为，最早被德尔塔病毒感染的机场保洁员工“参加了这架俄罗斯航班的机舱清扫，工作完成后，因为防护洗脱不规范，可能造成个别保洁员工感染，进而在保洁员工之间扩散传播”。

同时，丁洁指出，保洁公司的保洁员“同时保障国际和国内航班的垃圾清运，机场其他工作人员因为接触保洁员或被污染的环境而感染”。

观察人士指出，南京禄口国际机场管理存在重大失误，国内航班和国际航班都是由同一拨保洁员负责，没有认真执行隔离清洗的程序，致使病毒迅速扩散多个省市。

中纪委７月２８日罕见发声，追责程序可能已经开始。中纪委国家监委在其官网上发表了《防疫漏洞尽快补》的文章。

文章批评禄口机场“监管缺位、管理不专业”。文章还列举出了机场存在的具体问题，“在工作程序、流程上，机场没有将负责境外和境内的保洁人员区分开，日常监管严重缺位。”

中国国家卫健委周五报告说，前一天（7月29日）全国新增确诊病例64例，境外输入病例43例，本土病例21例，其中江苏18例，湖南2例，山东1例，四川1例。

江苏官方说，江苏发现的这21例中，有13例在南京，扬州也发现4例，淮安有1例。这些本土病例都与禄口机场爆发的疫情有关。

疫情发声后，禄口国际机场已经于7月23日暂停营运，国际航线自7月28日起暂停。南京当局切断了市区与机场的铁路运输，封闭了部分小区，同时对全市９３０万居民展开全员核酸检测。

湖南省的张家界是这次本土感染疫情的一个重要中继站。7月２２日在张家界管理方举办了一场“魅力湘西”的大型演出，估计有两千多来自全国各地的游客观看了当天晚上的那场演出，随后不久，有些游客出现新冠病毒感染症状。经过检查，他们所感染的病毒与南京禄口机场发现的病毒相同。

张家界地方当局之后发布公告称，观看过这场演出的所有人群都属于高风险人群。