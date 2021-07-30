德尔塔病毒株

中国近2个月超400人感染德尔塔病毒株

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Après plusieurs mois d’accalmie selon les autorités chinoises, le pays est confronté au variant Delta dans plusieurs de ses provinces
Après plusieurs mois d’accalmie selon les autorités chinoises, le pays est confronté au variant Delta dans plusieurs de ses provinces © AFP
作者： 法广
46 分钟

南京官员7月30日报告说，近期在南京爆发的德尔塔病毒株的源头已经找到，它来自从俄罗斯飞抵南京禄口机场的国航CA910航班。南京卫健委周五报告说，周四南京市新增本土确诊病例13例，此次从南京禄口机场发端的疫情，在南京出现本土感染病例184例。

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在短短十天内，此种病毒已经蔓延中国至少17个城市，传播链延长至至少226人，北京也受到波及。目前北京已经发现两个关联确诊病例。德尔塔毒株是目前在全球许多国家传播，其传播速度异常迅猛。

 

南京市疾控中心副主任丁杰在周五新闻发布会上表示，对52个与此次疫情相关的早期病例进行的病毒基因测序发现，它们“都属于德尔塔毒株，具有高度同源的病毒基因组序列，显示病毒来自同一个传播链”。

丁洁说，这次疫情的早期病例的基因序列“与7月10日俄罗斯入境的CA910航班报告的一例输入病例的序列一致”。

丁洁认为，最早被德尔塔病毒感染的机场保洁员工“参加了这架俄罗斯航班的机舱清扫，工作完成后，因为防护洗脱不规范，可能造成个别保洁员工感染，进而在保洁员工之间扩散传播”。

同时，丁洁指出，保洁公司的保洁员“同时保障国际和国内航班的垃圾清运，机场其他工作人员因为接触保洁员或被污染的环境而感染”。

观察人士指出，南京禄口国际机场管理存在重大失误，国内航班和国际航班都是由同一拨保洁员负责，没有认真执行隔离清洗的程序，致使病毒迅速扩散多个省市。

中纪委７月２８日罕见发声，追责程序可能已经开始。中纪委国家监委在其官网上发表了《防疫漏洞尽快补》的文章。

文章批评禄口机场“监管缺位、管理不专业”。文章还列举出了机场存在的具体问题，“在工作程序、流程上，机场没有将负责境外和境内的保洁人员区分开，日常监管严重缺位。”

中国国家卫健委周五报告说，前一天（7月29日）全国新增确诊病例64例，境外输入病例43例，本土病例21例，其中江苏18例，湖南2例，山东1例，四川1例。

江苏官方说，江苏发现的这21例中，有13例在南京，扬州也发现4例，淮安有1例。这些本土病例都与禄口机场爆发的疫情有关。

疫情发声后，禄口国际机场已经于7月23日暂停营运，国际航线自7月28日起暂停。南京当局切断了市区与机场的铁路运输，封闭了部分小区，同时对全市９３０万居民展开全员核酸检测。

湖南省的张家界是这次本土感染疫情的一个重要中继站。7月２２日在张家界管理方举办了一场“魅力湘西”的大型演出，估计有两千多来自全国各地的游客观看了当天晚上的那场演出，随后不久，有些游客出现新冠病毒感染症状。经过检查，他们所感染的病毒与南京禄口机场发现的病毒相同。

张家界地方当局之后发布公告称，观看过这场演出的所有人群都属于高风险人群。

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