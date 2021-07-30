中国国家卫健委30日通报，29日新增新冠肺炎确诊病例64例，其中境外输入病例43例，本土病例21例(江苏18例，湖南2例，北京1例)；新增无症状感染者25例，其中境外输入17例，本土8例(江苏4例，湖南4例)。北京市疾控中心副主任庞星火29日表示，7月28日0时至7月29日12时，新增2例京外疫情关联新冠肺炎确诊病例，均为湖南张家界返京人员。

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北京连夜封控十个小区，管理确诊病例居住社区龙跃苑二区及周边9个社区、约4.1万人，全部落实管控措施，北京市报告确诊病例所在街道及单位人员原则上不允许出京；并严控中高风险地区人员进京。另据瞭解，中国湖南省张家界市政府宣佈，自今日上午起，张家界市所有景区景点关闭。张家界市文化旅游广电体育局局长邓剑表示，截至目前统计数据，在张家界还有754个旅行团，共1.19万人。

江苏卫健委指出，29日新增本土确诊病例18例(南京市13例，其中1例为无症状感染者转为确诊病例；淮安市1例；扬州市4例)；新增本土无症状感染者4例(无锡市1例；淮安市3例)。7月20日至今，南京市累计本土确诊病例184例，本土无症状感染者1例；无锡市累计本土无症状感染者1例；淮安市累计本土确诊病例1例，本土无症状感染者3例；扬州市累计本土确诊病例6例；宿迁市累计本土确诊病例2例。

据江苏省交通综合执法局获悉，为加强疫情查控需要，南京、泰州、南通地区21个高速公路收费站入口自7月29日起临时关闭。

此外，在南京疫情中，新冠疫苗保护作用再次被关注。上海新冠肺炎疫情医疗救治专家组组长张文宏表示，注射疫苗后可以有人感染，像这次南京，上次广州，都有人在注射疫苗后感染；但如果不打疫苗，感染的人数可能会更多。张文宏认为，数据显示，未来哪怕每个人都打了疫苗，新冠仍然会流行，不过流行的程度会降低，致死率可降低。据中国国家卫健委发布，截至7月28日，全国累计接种新冠病毒疫苗已达16亿124.9万剂次。