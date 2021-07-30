广东：校外培训机构纳入扫黑除恶专项考核 湖北扫黄打非办参与整顿

7月30日消息，据《中国教育报》，广东省委教育工委书记、广东省教育厅厅长景李虎日前在中国教育报发文称：“双减”是一项复杂的系统性工程，中央关心，群众关切，社会关注。下一步，广东省将严格对标对表中央工作要求，切实做好“双减”工作的广东答卷。湖北省“扫黄打非”办公室官方微信号消息，湖北多地积极开展校外培训机构文化市场专项整治活动，以有效规范教培机构的办学行为。

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李虎日表示，将“双减”工作纳入政府履行教育职责考核。将校外培训机构治理纳入平安广东建设社会矛盾治理考核、扫黑除恶专项、文明城市创建等考核评比项目，多管齐下推进。建立问责机制，对责任不落实、措施不到位，人民群众反映特别强烈的地方及相关责任人进行严肃问责。

此外，湖北省“扫黄打非”办公室在官方微信公众号日前发布了两条关于大力整治校外培训机构的消息，为深入开展“护苗2021”专项行动，有效规范教培机构的办学行为，营造祥和、安全、稳定的青少年学生暑期假日文化环境，湖北多地积极开展校外培训机构文化市场专项整治活动。

文章指出，包括武汉、襄阳、宜昌、孝感、黄冈、仙桃在内的湖北多个地区展开了校外培训机构的专项整治活动，在该次整治活动中，“扫黄打非”办是组织者或者参与者之一。

据中国教育部网站30日消息，教育部办公厅发布关于进一步明确义务教育阶段校外培训学科类和非学科类范围的通知。通知称，在开展校外培训时，体育(或体育与健康)、艺术(或音乐、美术)学科，以及综合实践活动(含信息技术教育、劳动与技术教育)等按照非学科类进行管理。