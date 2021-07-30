秦刚赴美履新 做战狼易 做外交官难

中国新驻美大使秦刚已于7月28日抵达华盛顿，美国国务院没有像以往接待他的前任崔天凯那样派官员迎接。在中美关系如此冷淡的时刻，习近平派这位“壮士”上任，自然引起各界关注。

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秦刚赴美相当诡秘，直至抵达美国之前一天，中国官方媒体都未按照惯例，发布有关秦刚被任命的报道。7月27日，中国外交部发言人赵立坚被记者追问时，还在搪塞，好像不愿让外界过早知道，好像这件事有时刻流产的风险。其实，想象至今美国驻华大使仍然缺席，想象这个星期一，中国外交部副部长谢锋还在用极其出格的语言指责来访的美国国务院二号人物谢尔曼，这种情形就见怪不怪了。

人们已经过于习惯于中国外交官们的战狼风格，秦刚下车伊始，倒表现得比较低调，华尔街时报称它采取安抚语调，发出了和解的信号。尽管他重复了北京的主张，他表示了将推动中美关系重回正确发展轨道，平等相待，合作共赢，这些话了无新意，战狼的语调可能人们领略得太多，秦刚的话让人想起外交官的本来角色。也许秦刚仅仅是“先礼后兵”。

这是中美关系严峻的时刻，北京为什么派对美国事务丝毫不熟悉的秦刚担当重任？BBC说他是“熟悉外媒的习近平亲密助手”，纽约时报则援引一位2015年担任美国国家安全委员会中国事务负责人何瑞恩指出，“秦刚非常关注领导人如何被描述以及领导人公开露面所传达的形象，他在习近平对白宫进行国事访问时尤其如此。”“在他觉得有必要的时刻会毫不犹豫地激怒他人”。这指的是2015年习近平访美期间秦刚的表现，现在的情形可大不一样。现在中美领导人要见面都比较难。但是这些细节至少在一定程度上解释了习近平为什么派秦刚去华盛顿。

要维护习近平和习近平的中国的形象并不容易，皮尤研究中心不久前公布的一项大范围民调显示，习近平在民主国家的形象很坏。秦刚该使用何种语言辩护，使用外交官的语言，还是使用战狼的语言？他面前没有多少现成的选择。在一群战狼外交官中，他的前任崔天凯相对温和，这似乎不是他的楷模？

习近平的假想敌是美国，他甚至在中共百周年党庆上称，绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁敢这样做的话，就会被中国人民的血肉长城碰得“头破血流”。习这是在以受虐者心态不点名抨击美国，但他又断定“东升西降”，给人造成的感觉是自卑和自大交替，亲北京的多维分析，秦刚获习近平重用，或可在关键时刻直通拜登。北京的战狼们在公开场合已经该说的都说了，秦刚有多大的余地去白宫做另外一种表述？设想他有尚方宝剑，可在某些方面做出让步，但这种可能性有很小。如果去白宫只是对美国针对中国诸多领域的要求继续反驳，何必去白宫抬扛？

香港、台湾、新疆、西藏、南中国海、人权，但凡美国敦促中国做出改善的地方，中国都列为“重大核心利益”，不容置喙，如果继续是这样，秦刚的存在恐怕只能以战狼的形式进行，事实上，做战狼要比做外交官容易。

法新社则报道称秦刚被视为“战狼”，战狼这是一个新的特殊品种，他们眼中的西方对中国充满敌意，说话毫不斟酌言辞。他在外交部担任发言人时有一个“战斗的刚”的绰号。

让西方媒体留下印象的是，三月份秦刚奉旨召见欧盟国家大使，抗议欧盟就北京镇压维吾尔人采取的制裁措施。此前的二月份，当被媒体问及中国为什么搞“战狼外交”，秦刚似乎接受这一说法：“如果我们看一看当前有的国家和有的人对中国进行的毫无根据、毫无底线的抹黑诋毁，他们恐怕都不能用战狼来形容，那简直就是恶狼”。

巴黎战略研究基金会的汉学家安托万-邦达兹（Antoine Bondaz）认为，"他不是美国或北美问题专家。但他在公关方面是最有经验的中国外交官之一。这也许就是他这次被任命的原因。"他预测秦刚去美国是为了 "发出中国的声音"，而不是为了谈判。

也有分析认为，中国外交官近年来角色的演变是习近平上台以后奉行唯我独尊的结果，无论杨洁篪、王毅，这些目前的中国外交掌门人，过去担任大使时外交辞令运用得相当娴熟，习近平被“一尊”以来，排斥专业的存在，官员为了高升，一味察言观色，几乎没有个人发挥的空间。

习近平不喜欢绅士，习近平在一次政治局生活会上称：“我们党的高级干部再不能搞‘爱惜羽毛’、装扮‘开明绅士’那一套，更不能东西摇摆、左右迎合”。习担任国家副主席访问墨西哥时曾因一句“吃饱了撑的”轰动，全面掌权后，许多中国精英努力模仿他喜欢的大白话。

做战狼，做外交官，自己不能定，首先取决于习近平的需要。秦刚能担任驻美大使，也不是因为他有丰富的对美工作经验，恰恰不是。分析认为，这再明确不过地显示习近平将政治信任置于外交专业经验之上。