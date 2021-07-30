香港警方对中国国歌遭嘘事件展开调查

香港警方周五宣布：将对香港民众在一个商业中心观看东京奥运赛事过程中，对颁奖乐播放中国国歌发出嘘声事件展开调查。

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法新社指出：香港在本次东京奥运会取得了非凡成绩，除张家朗获得一枚金牌之外，游泳运动员何诗蓓获得两枚银牌。这一成功在香港目前较为复杂的背景下取得。2019年，香港爆发大规模的民众抗争运动，此后，受到中国中央政权的强力接管。

7月26日星期一晚间，香港击剑选手张家朗夺得男子花剑个人项目奥运金牌，数百名香港市民聚集在香港一个商业中心的电视大屏幕前观看颁奖现场直播，在中国国歌的播奏过程中，不少球迷发出嘘声，随后高声呼喊“我们是香港”，当地电视台直播了此一场景。

法新社报道指出：“我们是香港”这个口号，是香港球迷在足球赛场边上常常使用的表达方式，以表达他们对香港身份和粤语文化的高度自豪感。在以往的足球比赛之前，国歌响起时，常常会听到这个口号的呼喊声。

但是香港2020年通过了一项立法，对任何蔑视国歌或国旗的行为处以重罚，瞄准的对象尤以香港球迷为主。

周五，香港警方确认：已经开启调查，以确认奥运观众在商场观看电视屏幕转播期间的表现是否违法。警方发言人向法新社表示：警方已对这起事件展开调查并将收集相关的线索。不过，警方没有给出更多的细节。

报道指出：自1997年回归以来，面对中国越来越多的干预，近年来，香港民主示威活动成倍增长，特别是2014年的“雨伞运动”以及2019年的街头抗争行动。

随后，北京发起了无情的镇压，逮捕了数百人。又在去年颁布并实施国家安全法，视香港所有反对派意见为犯罪行为。