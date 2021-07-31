从中国女子举重看不计代价的体育举国体制

美国纽约时报刊文指出：中国的体育体制生根于苏联模式，为了最大限度地拿金牌，政府把重点放在那些在西方资金不足的不太知名的项目，或那些有多枚奥运金牌可赢的项目上。女子举重在2000年悉尼奥运会上成为比赛项目后，一直是北京奥运金牌战略的理想目标。

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对大多数体育大国的运动员来说，女子举重这项运动是小众事业，这意味着西方的女子举重运动员在争取资金上有困难。而且举重比赛有多个体重级别，有拿下四枚金牌的可能性。因此双臂展开长度令人赞叹的农村女孩被指挥去练举重。

对女子举重运动员来说，中国的体育制度要她们付出的代价尤其高。虽然跳水和体操运动员必须与国家分享代言协议的收益，但他们至少可以在退役后充分利用自己的名声。而广告商们往往对女子举重运动员不感兴趣。

一个例子是，一位曾经的国家举重冠军退役后穷困潦倒，靠一份公共澡堂的工作谋生。她还长了胡子，她说那是她年轻时被迫服激素的结果。

2017年，在对旧样品进行重新检测后，中国在2008年北京奥运会上获得的四枚女子举重金牌中的三枚被取消，因为检测发现了违禁物质。

举重运动中兴奋剂泛滥，中国并不是唯一被发现违规的国家。但是，个人决定使用兴奋剂与国家指导儿童使用兴奋剂不是一码事。

对中国的体育机器制造出来的运动员来说，多年的艰苦努力仍可能在奥运会的激烈竞争时刻付诸东流。周一在东京参加55公斤级举重比赛的选手廖秋云是以世界冠军的身份参赛的。廖秋云周一走上赛台时，脸上的表情在决心与无奈之间。一名菲律宾选手在比赛的最后时刻超过了廖秋云，拿下了金牌。

比赛结束后，26岁的廖秋云站在那里哭了起来，有点喘不过气来。眼睛红红的廖秋云回答了中国记者的提问。一名记者说，获得银牌也是一个伟大成就。廖秋云低头看着地板。多年来抗拒不饶人的重量和引力造成的创伤，沉重地压在廖秋云的身上。“很多年了，一直都有，”她提到自己的伤时说。“反反复复一直都有。”

中国政府的重点一直是那些可以通过机械动作来完善的项目，而不是那些需要多个运动员不可预测的互动项目。除女子排球外，中国从未获得过大型集体项目的奥运金牌。

中国自1984年以来赢得的奥运金牌总数的近75%集中在六个项目上：乒乓球、射击、跳水、羽毛球、体操和举重，这并非巧合。中国三分之二以上的金牌由女子冠军获得，参加东京奥运会的代表团中近70%是女性。

摘自纽约时报：“不惜一切代价：奥运金牌背后的中国体育举国体制”