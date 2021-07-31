南京爆发，祸延多省：德尔塔毒株考验中国引以为傲的严防死守

本月的德尔塔变种传染事件，让这个基本上已控制住疫情的国家，再次将心提起来，下达严厉的排查和限制措施。

7月31日法新社北京站关注了由南京国际机场传入，扩散至中国多地的新冠疫情爆发，称这次疫情之迅猛，正考验着中国引以为傲的防疫政策。

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法新社当天引述相关地方政府报告，称本次德尔塔毒株引发的传播事件已致南京关闭景区，全部920万居民全体完成检测两轮，张家界对150万居民实施封闭管理，北京昌平区也因发现两例本地病例，即对超过4万居民下达了限足令。

7月20日，南京禄口国际机场9名清洁工确诊感染，新华社称传染源查明为7月10日的俄罗斯入境航班。随后病毒向中国多地外溢，造成中国数月以来新冠疫情最严重的蔓延，观察者网统计称已祸及8省。中国国家卫健委7月31日报告，截至前一日24点，中国本月的累计新增本土确诊数已接近此前5个月的总和，达328例。

法新社指出，中国在2020年下达了全球首场新冠封城令，这种防疫方式的成功令中国政府感到自豪，但本月的德尔塔变种传染事件，让这个基本上已控制住疫情的国家，再次将心提起来，下达严厉的排查和限制措施。该社引述中国官方消息称，预计年底前给80%的人口完成疫苗注射免疫，并引述中国卫健委消息，表示中国防控措施对德尔塔变种仍然有效。中国疾控中心则表示，目前尚未有足够证据支撑给全员注射第三剂疫苗，但据初步观察，可得出完成接种一年以内的普通人暂不必接种加强针的结论。

有关德尔塔变种的特殊性，路透社引述7月30日美国疾病控制与预防中心的评价称，全球与新冠疫情的战争已经出现了变化，德尔塔变种在传染力上展现出与水痘不相上下的威力，且可以通过已完成疫苗接种者传播，因此需要加强与民众的沟通，使其了解到已接种者面临的风险。该中心指出，疫苗已接种完毕者，传染上德尔塔变种的几率，是未接种者的1/3；发展出可致死的严重症状的几率，则是未接种者的1/10。