中俄两国军演将在8月初在中国宁夏青铜峡演习场举行

为了应对阿富汗局势，中国与俄罗斯，俄罗斯与中亚国家开始一系列军演。俄罗斯军方7月30日表示，俄军已开始准备8月9日-13日在中国宁夏青铜峡演习场将举行的两国联合军演。

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中俄将在中国西北地区的宁夏举行军演，俄罗斯国防部长受邀可能将在8月13日左右访华。俄军这次将派出主力战机苏-30SM通过转场千里飞行参加在中国宁夏青铜峡演习场的军演。驻扎在俄中边境后贝加尔斯克地区的俄军摩托化部队，还有特种部队等也将参加这次联合军演。中国方面几乎在同时发布的消息中说，这次双方参演兵力可达1万人。

据中国媒体报道：中国国防部长魏凤和几天前访问了塔吉克斯坦，他会晤了塔吉克军方领导人和总统，并参加了在当地举行的上合组织国防部长会议。在这次会议期间，魏凤和与俄罗斯国防部长绍伊古举行会晤，魏凤和邀请绍伊古参加宁夏军演的闭幕仪式。另有消息说：中亚国家元首峰会也将很快举行。

俄罗斯和中亚媒体报道，塔利班武装目前已经控制了阿富汗与塔吉克斯坦的全部边界，包括与新疆相接壤的瓦罕走廊。俄罗斯军方正通过征兵广告招募合同兵在与阿富汗相接壤的塔吉克斯坦服役。