外籍身份或致其刑期满后驱逐出境, 加拿大艺人吴亦凡涉嫌强奸在华被刑拘

7月31日星期六，在中国颇有人气的加拿大艺人吴亦凡因涉嫌强奸，已被北京朝阳公安分局做刑事拘留处理，案件仍在进一步侦办。法新社聚焦此案，称尽管尚未定案，但向男明星发起实名公开控诉，下达决战宣言的都美竹，撕开了中国忍受暴力的女性群体的一次舆论风暴，性暴力受害者有罪论等被公众挞伐；且在中国法律语境下，“刑拘”意味着被判定为“现行犯或重大嫌疑分子”，吴亦凡的外籍身份，恐将在刑期（若有）执行完毕后，使其面临驱逐出境的境地。

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路透社与法新社引述北京警方7月31日通告称，今年30岁的加拿大吴姓男子因涉嫌强奸，已被刑拘。经中国多家官媒报道，涉案者即为在温哥华和广州长大的娱乐明星吴亦凡（Kris WU）。中国官媒在报道当中，使用的是吴亦凡的中文名字。人民日报官微更是发表线上社评，称“外国国籍不是护身符，名气再大也没有豁免权，谁触犯法律谁就要受到法律制裁”。

发布上述通告的10天前，北京警方信息显示，吴亦凡母亲在7月14日报警，称吴亦凡方受到都美竹敲诈勒索。另根据都美竹在网上发布有关受侵害的控诉，公安机关随即介入调查。初步调查揭露的事实包括，一名刘姓犯罪嫌疑人利用都美竹与吴亦凡网络爆出的信息，欲冒充相关关系人，对涉事双方进行诈骗。此人已对诈骗犯罪供认不讳，被处以刑事拘留。

有关网络上包括都美竹等人在内，针对吴亦凡发起的其诱奸，迷奸，选妃，与未成年人发生关系等控诉，警方称，仍在进行调查，调查方向是网络爆出的其“多次诱骗年轻女性发生性关系”等指控。另据北青网-北京头条7月31日引述警方消息，都美竹和网上所有指控吴亦凡迷奸等事主，暂时还未向警方报案。吴亦凡则多次强调，自己从未强迫女性发生性行为，实施约会式强奸，也并不与未成年女性发生关系。

8月1日，环球网引述北京日报，对吴亦凡被刑拘的法律含义做了分析，当中援引法律名博主岳屾山的点评，称“刑拘”对象是现行犯，或者重大嫌疑分子，判决前称之为“嫌疑人”，审判期间称为“被告”，若坐实犯罪，外籍一般会被判处“刑期执行完毕之后驱逐出境”，并处“十年内不得入境”。具体到本案的相关指控，岳屾山表示，以暴力，胁迫或其他手段强奸妇女，处三年到十年的有期徒刑；遭受性暴力者若未满十四岁，以强奸论，从重处罚；而强奸妇女的罪行，可视情形，判处十年以上，乃至无期，或死刑。