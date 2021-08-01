德国大众计划快速追赶电动车在中国市场的发展

德国大众汽车集团计划在中国市场快速追赶电动汽车的发展，并再次确认了其销售目标。

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据德国金融网（Finanzen.net）报道，继新款纯电动汽车SUV ID.4在中国销售低迷后，大众预计其在中国这一全球最大市场上的电动汽车份额将迅速增加。大众汽车核心品牌首席财务官亚历山大塞茨（Alexander Seitz）在接受《交易所报》采访时表示，不必修正在中国的销售目标。

“由于在中国的激烈竞争，一款新的电动车型至少需要六到八个月的时间才能站稳脚跟，并使销售数据正常化。在目前情况下，已做了调整的芯片供应现已在大众的预期范围之内。”塞茨表示，ID.4在中国起步谈不上是错误的。每月交付量明显增加将能使大众达到预期目标。大众计划扩张ID汽车家族，在中国交付8万到10万辆电动汽车——目前中国全电动汽车的总市场规模约为220万辆。

塞茨表示，大众汽车计划在未来一两年内，在中国实现电动汽车市场份额的快速提升，让电动汽车达到内燃机汽车的市场份额。这通常浮动于13%-14%之间。为此，大众必须“加强营销并调整销售佣金”。

今年上半年，大众汽车在中国市场比其他地方更早地遇到芯片短缺问题，缩水1.6%。但该品牌在所有其他地区都得到发展。塞茨确认，大众在2021年打算实现3-4%营业利润率的目标。由于高端品牌奥迪和保时捷的良好发展，大众集团今年上半年的销售业绩创下历史新高，并于周四将其2021年的盈利目标提高了0.5个百分点，升至6%-7.5%