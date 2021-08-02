北京学者吁港人「丢掉世界公民的幻想」 港学者直斥言论反智

「世界公民」观念已纳入联合国可持续发展目标，但本身是北京大学法学院教授的中国港澳研究会副会长陈端洪为香港未来的政治生活订定方向时指出，落实「爱国者治港」必须「丢掉『世界公民』的幻想」，认清当前国际斗争的本质，确立现实主义的国际政治观。但香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛指陈的言论既「无益无建设性」，在全球化趋势下亦是反智。

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身兼澳门基本法委员会委员的陈端红在最新一期《紫荆》杂志撰文，因应香港年内会按北京政府为香港制订的新选举法例进行三场选举，指「一国两制」将进入新时代，落实「爱国者治港」是未来香港政治生活的主旋律。他总结，落实「爱国者治港」，必须清除「港英殖民统治遗留下来的民族自卑的心理污垢」，复兴中华民族；必须丢掉「世界公民」的幻想，以及「刮除『本土主义』和『港独』思潮的余毒」；必须「打碎『揽炒派』利用选举制度进行港版『颜色革命』的图谋，承认和尊重中国的制度选择，循序渐进地发展香港民主；必须认清『违法达义』的无政府主义本质，将自由与服从有机结合」，维护「一国两制」下的良法善治。

陈端红以香港是一个商业社会作为立论基础，认为只有通过经济社会发展才能解决香港的深层次矛盾，重新建立港人对「一国两制」的信心及此制在国际上的信誉。

他又说，落实「爱国者治港」是香港发长的政治前提，只有这样才能防止外国敌对势力的破坏和渗透，使香港得到北京的中央政府和中国人的信任，促进香港融入中国发展大局，使「一国两制」可持续发展。

不过，浸大政治及国际关系副教授陈家洛向本台指出，中方官员和学者在过去一年常谈去国际化和去民主化，实在是无益无建设性，质疑在全球一体化的趋势下，中国也不能遗世独立，也要肩负国际公民的责任，要求港人「丢掉世界公民的幻想」，是不切实际，这对香港这个国际化城市尤甚。

他质疑，《基本法》第39条订明国际人权公约在香港继续有效，国际社会关心香港亦是自然之事，难以想象香港去国际化，变成只有一种声音的大牢笼。他续称，若北京政策按这种官方学者之言转化为政策，例如教育，只会吓跑投资者。

陈家洛笑言，陈端红只是跟党走，重点是跟随中国国家主席习近平的民族化思想，套在香港便成了强调去殖民地化以致去国际化。