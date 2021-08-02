北京记者会停半月 北戴河习近平忙什么？

中国外交部宣布例行记者会从今天8月2日开始休会半个月，或预示中共高层北戴河会议已经秘密登场。这场传统不透明的中共高层海滨会议，今年格外让外界想入非非：它被认为是习近平延长自己任期的关键步骤之一。

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据中国外交部网站7月30日的声明说，“2021年暑期，中国外交部例行记者会将于8月2日（星期一）至8月13日（星期五）休会，8月16日（星期一）恢复”。该声明还补充说，“在例行记者会休会期间，外交部发言人办公室照常接受记者传真、电邮或微信提问”。

同时，一年一度的中共北戴河非正式会议有了动静：虽然没有正式宣布，但从当地火车站及高速公路的严查死守便可猜到这场会议应该已经登场。

北戴河有动静

据互联网新闻平台“livedoor”刊出三塚聖平7月29日拍摄的照片显示，中国河北省北戴河火车站前几乎没有旅客。这张照片的文字解释称，该地区已处于高度警戒状态，有许多穿制服和便衣的保安。

这个平台的刊文说，由于中国共产党总书记习近平的目标是在明年秋天党代会上实现漫长的执政期，预计今年8月初举行的北戴河会议的发展将受到密切关注。重点将放在确保习近平政权延续的人事调整上。该消息还说，习近平通过建党100周年等活动，正在稳步加强自己的权威。

北戴河会议是中共党的领导和长者在河北省避暑胜地北戴河的一次非正式聚会。 它始于毛泽东时代，已成为中国党的领导层就重要政策和人事问题达成共识的论坛。

网名“中国悲剧档案”的推主8月1日发布一个北戴河高速公路出口的视频。该视频显示这个高速路口截停汽车的情况。另外，该视频的网文还说，只要是海淀、昌平过来的车一律遣返，或者在这里隔离14天。名叫“Xiaoxing”的网民依此推测：可能北京海淀和昌平两地疫情严重了。