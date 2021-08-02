故意？《环时》：路透又给中国运动员配丑图 中大使批双标

路透社被指在有关东京奥运会中外运动员夺金的报导截图有“双重标准”

中国选手侯志慧24日夺得东奥女子举重49公斤级金牌，路透报导时，被指选取一张其脸部表情不自然的画面被中驻斯里兰卡大使馆批“无耻”后，又被指在报导巩立姣、陈梦夺金时，所选取配图都是他们“用力过猛”的瞬间，引发中大使馆继续“锤”。

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环球网报导，“为运动员们不屈不挠的努力鼓掌，对种族主义和偏见说不。”中国驻斯里兰卡大使馆1日在推特发文，将矛头再次对准。在推特中，中国大使馆贴出了4张路透有关东京奥运会中外运动员夺金的报导截图，路透报导选取这些配图中，“双标”可谓展现得淋漓尽致。

环球网报导指出，在报导外国运动员参赛新闻时，路透选取的基本都是他们面露微笑、感动落泪等时刻的画面，运动员们的表情都很自然。而在报导巩立姣等人奥运夺金时，所选取的配图都是他们的「丑照」。

为此，大使馆写道：2020东京奥运进行到第二周，尊重奥运精神。那些辩称“西方媒体公正”和批评“中国战狼”的人现在在哪呢？在推文末尾，大使馆还加上了”双重标准“的话题标签。

报导称，西方媒体在照片上动小心思不是第一次了。5月5日，英国广播公司（BBC）以”五眼联盟：当新西兰不愿批评北京，西方情报联盟要瓦解了吗？“”为题刊发评论文章，文章称，由英、美、澳、加、新组成的情报联盟“五眼联盟”当中，有四国在涉疆、涉港、涉台以及南海等议题上指责了中国，然而新西兰却选择了不参与“对抗中国”。报导中， BBC特意配了新西兰总理阿德恩与澳洲总理莫里森的照片。

在那张照片中，阿德恩的长发在风中显得相当凌乱，表情看上去凝重阴郁、心事重重。相较之下，一旁的莫里森则面带笑意微笑，显得志得意满、胸有成竹。