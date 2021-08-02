著名歌手黄耀明为区诺轩助选 同被廉署拘控选举舞弊

廉政公署今( 2 日)早落案起诉著名歌手黄耀明和前立法会议员区诺轩，指二人于2018年立法会补选提供娱乐，诱使他人投票予区诺轩，违反《选举(舞弊及非法行为)条例》，黄与因民主派初选案而仍在还柙的区诺轩将于本周四 ( 5 日)在东区裁判法院提堂。国际关系学者沈旭晖形容，事件反映「新香港」秋后算账进入白热化阶段。

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涉案的立法会补选，于 2018 年 3 月 11 日举行，港岛区有四人参选，最终区诺轩胜出，而黄耀明曾于当年3月3日为区诺轩的造势大会站台并献唱两首歌曲，又在表演尾声呼吁出席集会人士于补选投票给区诺轩。廉署指出，早前接获投诉，于是展开调查，今早拘捕59岁的歌手黄耀明，控以一项在选举中向他人提供娱乐的舞弊行为，违反选举舞弊条例第12(1)(a)条。黄耀明在中午前获得保释候讯。

廉署新闻稿提到，区诺轩于当年2月底起在社交平台专页发布多则贴文宣传上述造势大会，其后又分享集会的录像短片，当中包括黄耀明的表演，以及他向出席集会人士作出的呼吁。区诺轩把有关录像短片及该则宣布黄耀明会在集会上表演的贴文，申报为其选举广告。根据《选举(舞弊及非法行为)条例》第 12 条，任何人为另一人提供饮食或娱乐，以诱使该另一人在选举中投票或不投票予某候选人，即属舞弊行为。根据法例，一经定罪，最高可被判监7年及罚款50万港元。

翻查公开数据，黄耀明除了为区诺轩站台外，亦有为同年11月九龙西补选的民主派候选人李卓人助选站台并献唱，所不同者，是李卓人在补选中落败。

廉署近期不时追溯数年前的选举行为，国际关系学者沈旭晖在廉署行动曝光后在网上发表评论，质疑艺员站台是否能被演绎为贿选，认为相关法律有太多灰色地带供有关部门演绎，而当局罕有地把政治清算行动延伸到过往甚少牵涉的演艺人士，亦开创了先例，忧虑「新香港」政府如此把普通法变成口袋法，拘控任何人可说是轻而易举。

他更两度以「不知道」自问自答：建制派候选人有没有足以被控的「蛇斋饼粽」(赠送小礼物活动)？歌手「肥妈」不时为建制候选人站台是否属于「献唱贿选」？

现年59岁的歌手黄耀明，是少有愿意公开政治立场的演艺人员，他自2013年组建同志平权组织「大爱同盟」后，正式公开参与社会运动，并公开支持2014年的雨伞运动，因而遭中国大陆封杀，甚至在港演唱亦出现未能租赁政府场地的问题，他曾在个人社交平台上透露，由港府部门管辖的红磡体育馆，每次申请均被拒，成功「机率少于零」。但他仍继续支持民主派运动，包括支持民主派候选人的选举活动，最近更就《港区国安法》首案被告唐英杰被重判而转发国际特赦组织的相关声明。