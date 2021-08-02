麦考尔报告内容之一：2019年9月12日发生了什么？中国应完整公布当时武汉病毒所档案

石正丽与其他研究人员在武汉病毒所工作的资料照片

美国众议院外交事务委员会首席共和党议员麦考尔（Rep. Michael McCaul, R-TX）所领导的众议院中国工作组星期一（8月2日）公布新冠病毒溯源报告更新版。最新结论直指武汉病毒研究所为新冠病毒大流行病的起源，并且病毒早在2019年9月就已存在，这比之前认为的2019年11月更早了二至三个月。

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麦考尔对美国之音说：“我们认为，病毒是在2019年8月底或9月初外泄出去的。当他们意识到发生事情后，中国共产党官员和武汉病毒所的科学家开始拼命掩盖外泄，包括半夜将他们的病毒数据库下线，并申请100多万美元资金用于强化安全措施，”

这指的是“武汉病毒所2019年9月12日夜间突然将其所管理的病毒数据库和样本数据库下线。

但中国方面解释：突然下线的原因是“众多员工的工作邮箱和私人邮箱收到大量恶意攻击，目前数据库只在武汉病毒研究所内部共享”。

麦考尔在接受美国之音专访时呼吁中国政府尽快完整公开档案。“他说：“我要求中国政府公布这些档案记录，如果你这么做的话，这些都将会是确凿的证据。如果那些他们9月深夜下线的档案数据确实与新冠病毒有直接对应关联的话，那你就已经找到证据了。”

美国国务院2018年的电报记录显示，美国外交官曾警告称武汉研究蝙蝠冠状病毒的实验室存在安全隐患。《华盛顿邮报》今年4月最先对这些泄露出来的电报内容进行报道说：美国官员在访问完武汉实验室后曾将两封“敏感但非保密”的外交电报发回华盛顿。这两封电邮警告说，武汉病毒研究所存在安全隐患和管理缺陷，“该实验室进行的蝙蝠冠状病毒的研究存在人类传播的潜在风险，有可能引发类似严重急性呼吸道综合症（SARS）那样的全球流行病。”

麦考尔在声明中说““我们知道武汉病毒研究所当时正进行‘功能增益’的研究，而且我们知道是在不安全的状态下进行的。”

麦考尔报告又提到：2019年10月武汉举行第七届世界军人运动会，许多参赛选手都出现类似COVID-19的病症。因此，报告怀疑世界军人运动会可能为更早的新冠病毒传播中心。根据2019年9月和10月武汉的卫星图像显示，在武汉病毒所总部附近周围的当地医院就诊人数显著上升，同时出现类似新冠病毒症状的患者人数也异常增加。

麦考尔对美国之音说：“看看这个案子里的所有间接证据，这都是非常有说服力的。”