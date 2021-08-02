麦考尔报告内容之三：呼吁“生态健康联盟”总裁达萨克到国会作证说明他与武汉病毒所关系

麦考尔报告最后呼吁“生态健康联盟”（EcoHealth Alliance）总裁达萨克（Dr. Peter Daszak）到国会出席作证，希望他能就与中国之间有关冠状病毒的研究合作，以及他与武汉病毒研究所间的关联接受质询。

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麦考尔在声明中说：“现在是时候美国政府必须使用所有工具，持续挖出这个病毒是怎么发生的真相，这包括传唤达萨克出席众议院外交事务委员会的听证会，针对他前后不一致的问题来进行说明。他的一些声明在某些情况下是他明知错误还公然发表的。”

达萨克与中国的合作和关联使他成为积极推动新冠病毒溯源调查的国会成员的焦点目标。过去几个月来，达萨克一直保持相当沉默低调。“我们联系了达萨克，希望能获得尚未获得解答的一些问题的答案，但他从来没有回复过，”麦考尔对美国之音说。

根据已公开的电邮记录，美国国家卫生院下属的国家过敏和传染病研究所（NIAID）通过达萨克所领导的“生态健康联盟”向中国提供了9项资助，用于研究蝙蝠冠状病毒。而过去15年来，达萨克一直将此资助部分用于与武汉病毒研究所研究员石正丽的蝙蝠冠状病毒研究。

2020年2月19日达萨克起草了一份声明并促使多位科学家与其联署，在著名国际医学刊物《柳叶刀》（Lancet）上发表，声明中“强烈谴责暗示新冠病毒不是自然起源的阴谋论”。

达萨克也是联合国世界卫生组织-中国新冠病毒源头调查团的成员。“这是一个很好的病毒实验室，正做着接近于发现下一个与萨斯有关的冠状病毒的很好的工作。”今年2月他在武汉告诉CNN记者。

美国国会共和党人有关新冠病毒起源调查报告的发布正值国际社会和美国拜登政府积极努力推动病毒溯源的调查工作。新冠病毒大流行病目前已导致全球超过420万人死亡，近2亿人确诊，同时完全打乱了全球的经济和社会秩序。