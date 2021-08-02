麦考尔报告内容之二：病毒可经基因改造却不留痕迹 武汉病毒研究所掌握该技术

美国联邦众议院外交事务委员会首席共和党议员麦考尔（Rep. Michael McCaul, R-TX）所领导的众议院中国工作组星期一（8月2日）公布新冠病毒溯源报告更新版。有关内容为去年9月同一个研究团队所公布的新冠病毒起源最终调查报告的补充延续，主要根据现有公开资料和报道撰写，针对病毒起源调查进行更新和提出推论。报告提示：病毒可经基因改造却不留痕迹的情况令人担忧。

广告 继续浏览后续

麦考尔说：新冠病毒很有可能是自然起源，或可能是基因操纵的结果，冠状病毒很可能是在2012年至2015年的某个时候在中国云南的洞穴收集到的，之后由于实验室糟糕的安全标准和做法而泄露出去，并在不充分的生物安全水平下进行危险和不适当的‘功能增益’研究使情况恶化。病毒后来在世界军人运动会前透过武汉地铁传播至武汉市中心，那些运动赛事演变为国际传播的媒介，再将病毒携带到世界各地。”

报告还更进一步表示“病毒有可能经基因改造过”，因此呼吁展开全面调查。报告对武汉病毒研究所相关的研究人员，包括美国科学家在内，有能力修改病毒基因且不留下任何篡改痕迹的能力感到担忧。

与中国武汉病毒所有过合作的美国科学家巴里克使基因修改不留痕迹

报告以美国科学家巴里克（Dr. Ralph Baric）为例说，早在2005年这位美国科学家就协助创造了一种不留下基因修改痕迹的方法。之后，“在2017年，武汉病毒研究所的科学家也能做到这一点了，这清楚表明，科学界声称新冠病毒不可能是人为的，因为它没有基因修改标记，这个说法不诚实。”

报告还引述了巴里克博士2020年接受意大利媒体访谈时的说法：“你可以在不留痕迹的情况下制造病毒。然而，您想寻找的答案只能在武汉实验室的档案中找到。”

与中国武汉病毒研究所的科学家合作过的冠状病毒研究人员巴里克博士今年5月加入另外17位生物学家和免疫学家的行列，在《科学》杂志上发表的一封信中说，没有足够的证据来确定是自然起源，还是实验室意外泄漏引起了新冠病毒大流行病，并呼吁针对目前病毒起源的两个主要的假设理论进行更广泛的评估。

这些科学家们在信中说：“在获得足够数据之前，我们必须认真对待有关自然和实验室溢出的这两种假设。”