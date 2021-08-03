东京奥运会法国选手两日连摘两金

法国女选手阿斯特丽德-盖亚特(Astrid Guyart)在中国无锡世界击剑锦标赛上 2018 年 7 月 26 日

在东京奥运会上，日本时间8月1日和8月2日，法国选手连摘两金。东京时间8月1日，是东京奥运会第九个比赛日。在击剑男子团体花剑的金牌争夺赛中，法国男团对阵俄罗斯奥委会男团，最终法国男团以45-28战胜俄罗斯奥委会男团，取得击剑男子团体花剑金牌。该击剑男子团体花剑比赛在日本幕张国际会展中心B展厅举行。

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俄罗斯和法国都是花剑项目的老牌劲旅，开局阶段法国队就占据了一定优势。在下半场的比赛中俄罗斯奥委会男团多次出现失误而法国队继续掌握着场上主动。最终法国队成功拿到了这枚男子团体花剑比赛的金牌。

8月2日，法国选手基康普瓦在东京奥运会射击男子25米手枪速射决赛中获得金牌，古巴选手普波获得银牌，中国选手李越宏获得铜牌。李越宏是2016年里约奥运会铜牌得主，在世锦赛和世界杯赛场上也取得过不俗的成绩。

中国选手林俊敏和李越宏分别以资格赛第4和第6的身份晋级到决赛当中。这个项目是中国射击队的传统优势项目，已经连续在两届奥运会上夺得奖牌。

林俊敏是2018年世锦赛25米手枪速射冠军，自2017年以来在世界杯赛场上也频有斩获，本届奥运会是他个人第一次参加奥运会。

在进入淘汰赛阶段，林俊敏也找到状态打5中4，积分来到12分被淘汰出局，而法国选手基康普瓦再度5枪全中得到17分，取得了比较明显的优势。

目前在东京奥运会上法国队已获得金牌6枚，银牌10枚，铜牌7枚，排名第九。