台湾欢迎德国军舰驶往印太地区

据《法兰克福汇报》报道，台湾外长对德国护卫舰“巴伐利亚”号前往印太地区的旅行表示欢迎。中国则犹豫不决，要看该护卫舰的航线而定。

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德国军舰“巴伐利亚”号受“德国价值和利益”的委托，于周一从德国威廉港启程，前往印度太平洋半年。起航一天后，台湾表示了赞扬。台湾外长吳釗燮向德国编辑部网络表示，他“很高兴德国政府的印太指导方针为参与确保南海自由航道奠定了基础。”

吴接着说，没有人会希望“中国将其威权统治扩展到整个南海。”包括德国在内的全球民主国家现在都在发出明确信号，反对中国的权力追求。吴列出了来自英国、法国和荷兰以及来自美国、日本和澳大利亚的船只，目前都正在参与类似的海军行动。

但巴伐利亚号的航行路线是无法与其他西方国家的船只进行联合军演的。此外，德国政府显然还询问中方，能否对中方的一个港口进行友好访问。

香港《南华早报》报道说，只有在明确巴伐利亚号航线是否也穿越南海后，北京才会回答有关战舰访问上海港的询问。到目前为止，该战舰显然计划在返航时要穿越该海域。

台湾外长表示，中国宣称对哪些海域拥有主权的问题，不仅仅涉及台湾，而是更普遍地涉及捍卫自由的问题。在新疆，中国正在侵犯人道，在香港，中国正在消除“最小的自由残余”，这是“21世纪的悲剧”。

台湾外长还谈到了中国对台湾构成的威胁。他说，如果中国内部出现麻烦，中国可能进攻台湾。“我们台湾人担心，有一天我们会成为中国内部问题的替罪羊。”

N-TV 电视台报道说，专家们认为，巴伐利亚号护卫舰在印太地区将扮演什么角色，目前还不确定。德国政府显然不想惹恼北京。 该战舰将于二月底返回德国威廉港。