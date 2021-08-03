德国政治学家及妻子涉嫌为中国搜集情报被起诉

据德国《明镜》周刊报道，德国联邦检察署指控一对德国夫妇一起为中国从事间谍活动。男方是一位德国政治学家，多年来一直在为中国获取信息。他的妻子也提供了帮助。作为回报，中方支付了他们前往中国的旅行和相关项目的费用，并支付了薪水。德国总检查署现对75岁的Klaus L. 和他的妻子 Klara K. 提出了指控。

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据称，这位德国政治学家涉嫌多年来一直在为中国情报机构收集信息。想必他不是一个人在单独行动。联邦检察署现在也对克劳斯L. 的妻子K. 提出了指控。K. 拥有德国和意大利公民身份。两人被指控从事特工活动。当局已于5月20日提出两项指控，但直到现在才将其完全公开。

具体来说，K应从2001年起，帮助其丈夫建立了一个智库，使其具有国际重要性。根据起诉书，与中国情报部门的合作始于2010年6月前往中国进行演讲的一个旅行。

据称，从那以后，这对夫妇在国事访问或跨国会议之前或之后收集了信息，也收集了有关当前某些问题的信息，为此长达九年之久。作为回报，这对夫妻获得了前往中国参加会议的旅费和额外的薪水。

德国电视一台去年报道说，政治学家L在退休时，曾领导亲近基社盟的汉斯-赛德尔-基金会的国际安全政策部门。据说，他自1980年代初便一直在那里工作。与此同时，他显然也为德国联邦情报局提供了数十年的信息，并为此获得了金钱。据说，L经常进出于位于慕尼黑附近的联邦情报局前总部，并“与情报局管理层建立了良好的联系”。

联邦检察署现以秘密特工服务的罪名起诉了这位德国政治学家。据称，这位75岁的男子在2010年6月到2019年11月间，向中方提供了信息。据德国电视一台报道，L究竟向中方提供了什么信息，将是法院要处理的问题。