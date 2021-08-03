港府几近强制公务员等四类人接种疫苗 惹不满 惟有社论称强制势在必行

香港的武汉肺炎疫苗接种率已接近五成，但中港专家近日把达致群体免疫的疫苗接种率提高至八成以上，港府决定，全体公务员、医院管理局、院舍及学校所有员工均须接种疫苗，否则须自费进行定期检测。有受影响员工团体对港府未经咨询便推行强制打针表示不满，亦认为在香港本土「清零」近两个月时要求自费检测是不合理，有「谷针」之嫌。

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强制接种疫苗在不同国家均遇上市民反对行动，但亲建制的《星岛日报》今(3日)天的社论指出，香港强制打针是势在必行，否则接种率不高的香港将在全球复苏时未能受惠。社论又指，港府过往对「强制」过于顾忌，但近日「连满口人权的欧美政府都纷纷规定公务员和医护打针」，强制接种已是大势，港府若不能在9月达到逾七成接种率的目标，未必能与中国和外国通关，经济复苏将继续陷于困局。

不过，七成接种率可达致群体免疫效果的说法近日面临挑战。中国工程院院士、呼吸病学专家钟南山上周六在广州演讲时表示，研究证明中国疫苗对印度Delta毒株依然有保护作用，但由于中国人口基数大，每百人接种比例不高，故需要有83.3%的人接种疫苗，才有可能建立群体免疫。而在此之前数天，香港政府防疫专家顾问之一的袁国勇亦在讲座上表示，七成接种率不可靠，因为这在港表示仍有二百万人未接种疫苗，仍会出现大爆发，英国便是一个例子，故此认为接种率须提升至超过九成，届时放宽社交距离措施才算安全。

行政长官林郑月娥昨日在记者会上公布，香港至今已连续56天没有本地感染个案，基本达到本地「清零」，但Delta变种病毒株不断扩散，现时的接种率离七成的目标仍远，故决定要求所有公务员及政府员工、医管局员工、安老及残疾人士院舍的员工，以及大学以外的所有学校的员工均须打针，到了9月1日，现时免费检测及可以放取假期的奖励将会取消，届时未打针者须自费、工余进行定期检测，而检测周期将由每十四天一次改为七天一次，持有医生证明不适合打针者可获得资助。

学校方面，当局提出打针诱因，指如果学校教职员及学生打第二针分别达到七成，便可回复全日面对面授课；如果个别学生已完成接种两剂疫苗并超过14日，校方可以安排他们在另一个半日进行非学术性课外活动，例如音乐课及体育活动等。

林郑月娥强调，上述安排并非推行强制接种，因为不接种者仍有检测选择权，对比「一般认为好民主的国家」要求打针才能进入某类场所或上课，香港措施属于「温和」。不过，所有接触抵港者人员则必须打针，没有选择。

但港府新安排引起受影响工种不满，公务员工会联合会总干事梁筹庭指出，港府曾强调不会强迫市民打针，如今出尔反尔，令不少公务员感到诧异和失望，亦不认为港府须「一刀切」地要求所有政府员工，包括不需要与外界接触者打针。另外，公共医疗医生协会会长凌霄志亦不满当局事前没有咨询，指现时推出的疫苗欠缺长远安全数据，例如怀孕员工可能未必安心打针，认为当局应尊重员工的决定，会与局方沟通，包括了解当局将如何跟进及是否须面对纪律行动。

院舍方面，小区及院舍照顾员总工会组织干事曾纪南表示，照顾员工月薪不高，若每月检测三次，花费便可能占去收入约5%，形容做法不合理，若立法强制打针，更是用公权力逼员工就范。香港安老服务协会主席陈志育更指出，现有少数替工因定期检测而离职，担心实施自费检测后，流失率会加剧。