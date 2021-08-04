中国指责BBC河南水灾报道不实 河南共青团曾公开号召搜找灾情记者

郑州水灾头七日，许多市民前往五号线地铁口向死者献花祭奠，财新记者陈亮拍摄了现场。随后，他被警方带走。

中国外交部指责英国广播公司（BBC）对河南大暴雨的报道歪曲事实，并称其事后所发声明对中方妄加指责，因此中方提出严正交涉。此前，河南共青团在微博号号召中国民众找到前来河南报导的BBC记者，并标注「#BBC造谣」，此举引发争议。中国政府已多次和BBC槓上，年初时曾指其涉新疆报道不实。

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中国指责BBC河南水灾报道不实。据中央社报道称，中国外交部指责英国广播公司（BBC）对河南大暴雨的报道歪曲事实，并称其事后所发声明对中方妄加指责，因此中方提出严正交涉。中国政府已多次和BBC槓上，年初时曾指其涉新疆报导不实。

中国外交部周二在官网中发布，指7月29日已就BBC 特大暴雨歪曲报导和无理声明向该媒体驻中国机构负责人提出严正交涉。中方并未说明BBC报导的内容，但称其歪曲中国政府全力组织救援以及当地民众奋勇自救的真实情况，影射攻击中国政府，充满意识形态偏见和双重标准。中国外交部要求，BBC停止对中国「抹黑、攻击」，以实际行动弥补在中国的「信用赤字」。

7月20日，河南连日大暴雨，当天并在郑州市造成重大灾情，成为中外媒体关注的重要新闻。

24日，河南共青团在微博号号召中国民众找到前来河南报导的BBC记者，并标注「#BBC造谣」，此举引发争议。

中央社说，驻华外国记者协会（FCCC）7月27日发表声明，控诉BBC在内的外媒採访河南水灾遭到骚扰与死亡威胁。对此，中国外交部发言人赵立坚7月29日在例行新闻发布会上称，BBC多次製播假新闻，在涉港、涉疆、涉疫情等问题上散布虚假资讯，对中国攻击抹黑。早在1月，中国英文官媒中国日报就曾经发布刻意製作的影片，指责BBC採访新疆报导不实。中国广电总局2月决定禁播BBC世界新闻频道。