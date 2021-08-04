中国监管冲击 传马化腾身家缩水损失超过马云

在过去九个月里，温文尔雅的腾讯老板马化腾纸面财富损失超过了较为好斗的马云——阿里巴巴集团和蚂蚁集团的联合创始人，这颠复了有关中国商界精英政治「啄序」的传统认知。 据雅虎经济引述彭博社说，事实证明，在这轮席捲全球第二大经济体的监管冲击中，就连最顺从的中国亿万富豪也无法幸免。

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据彭博社新闻说，中国监管冲击无偏倚 马化腾身家缩水140亿美元，损失超过马云。这一逆转凸显出，自中国政府于去年11月3日叫停蚂蚁集团首次公开募股(IPO)以来，当局扩大打击的速度有多快。随着监管机构不再强调无拘无束的经济成长，转而注重其他优先事项——例如数据安全、金融稳定和减少贫富差距等，最初看起来像定向打击中国最直言不讳的科技大亨的行动，后来扩散到了互联网行业的几乎每个角落以及更大范围内。

该报道称，在中国九个月来遏制科技巨头的多数行动中，腾讯的境遇似乎远好其劲敌们，这在一定程度上得益于马化腾的低调名声。在阿里巴巴要支付创纪录的28亿美元反托辣斯罚款的时候，监管机构仅因腾讯未就过去的收购和投资交易寻求批准而处以象徵性罚款。其音乐部门最近被勒令放弃独家流媒体授权，但躲过了拆分这一末日情景。

但是官媒周二发表的一篇谴责文章让事情发生了变化。在新华社旗下《经济参考报》抨击游戏行业——腾讯的关键业务，助长了有关该公司可能成为北京下一个打击目标的猜测，腾讯股价创出十年来最大盘中跌幅。这一暴跌让腾讯市值缩水至5,505亿美元，而其今年早些时候曾短暂逼近1万亿美元。

根据彭博亿万富豪指数，自蚂蚁11月暂停IPO以来，马化腾的身家已经缩水了近140亿美元，于周二降至458亿美元。他目前在中国富豪榜上排名第三，淨值不及马云的478亿美元。虽然官媒周三缓和了对游戏的批评语气，推动腾讯一度反弹超过5%，该股今年以来仍下跌了17%。其前景在很大程度上将取决于监管机构的下一步行动。

据该报道，腾讯已然开始安抚北京，承诺进一步限制未成年人的游戏时间，并禁止低龄玩家在游戏中消费。该公司还倡议全行业讨论全面禁止未满12周岁小学生进入游戏的可行性。