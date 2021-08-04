中国网监忽批网络游戏是电子毒品精神鸦片

中国官方媒体--经济参考报周二上午刊登题为“‘精神鸦片’竟长成数千亿产业”的文章称，网络游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响，这一新型“毒品”突飞猛进、发展壮大成一个巨大的产业；并援引业内人士提醒称，应警惕网络游戏危害，及早合理规范。不过中午此文被删除，而剧情在傍晚再有发展，该文章已恢复，标题则更名为“网络游戏长成数千亿产业”，内容中亦未提及“鸦片”、“电子毒品”等词。腾讯当日上午急挫11%后跌幅收窄，收盘跌6.11%报446港元；网易港股早盘一度跌狂泻15%，日终收跌7.77%，网易美股则跌逾10%。

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据路透社说，受此消息影响拥有旗舰游戏“王者荣耀”的腾讯等电游股应声集体跳水，但午后这篇严词抨击网游的文章被删除，新华网等其它转载此文的官媒亦纷纷删文。腾讯股价跌幅亦随即收窄。 官媒--中国新闻社微博最新发布微评称，未成年人容易受到外界环境影响，何况很多成年人都沉迷其中的游戏，把责任完全推给学校、游戏厂商或孩子监护人的任何一方都是不道德的，不妨“拿来主义”看国外游戏分级，什么年龄段玩什么游戏。据该评论， “另外，学校、游戏厂商、家长等要多方合作，‘劲往一处使’，引导孩子适度游戏。相信，他们的‘荣耀’不止于游戏。”

据刊登在经济参考报“经参调查”栏目的文章称。“2020年，我国超一半儿童青少年近视，因沉迷网络游戏而影响学业、引发性格异化的现象呈增长趋势。游戏危害越来越得到社会的共识，常常用‘精神鸦片’‘电子毒品’指代。”

针对种种问题，业内指出，防范青少年沉迷网络游戏是一个复杂的系统工程，需要政府主管部门、学校、家庭及企业的多方协作和联动，出台更严格的管理办法，才能更有效地达到目的。

中国法学会会员部副主任彭伶表示，要把牢网络入口关，减少未成年人接触游戏的机会。政府严格履行监督职责，依法、持续对平台监管，对处心积虑突破底线、祸害社会的企业要追究到底。互联网法治研究中心主任、中国社会科学院大学副校长林维亦称，要通过政府引导乃至更加具有强制性的手段，提升游戏企业的社会责任感。

相关人士建议，除了要求平台增强社会责任意识，不单纯追逐利益，完善未成年人防沉迷系统，完善平台内容审核机制，减少不良信息进入未成年人视野。处罚的力度要同步跟上。

今年6月1日，中国新修订的未成年人保护法正式实施，其中新增“网络保护”专章，规定网络产品和服务提供者不得向未成年人提供诱导其沉迷的产品和服务。网络游戏、网络直播、网络音视频、网络社交等网络服务提供者应当针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等功能。

2020年中国游戏市场实际销售收入2,786.87亿元人民币，同比增长20.71%。占据行业半壁江山的腾讯游戏2020年实现营业收入1,561亿元，较排在行业第二位的网易游戏的营业收入高出了1,015亿元。

腾讯游戏2015年上线的《王者荣耀》独傲市场，2020年日活跃用户数日均一亿，霸占着国内手游流水的头把交椅。

中国席卷平台科技和校外培训行业的监管风暴，导致相关个股股价大跌，预计未来监管浪潮还将持续。

路透社说，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强周一发布最新报告称，中国政府正通过重大的监管框架转变，将治理重点转向统筹增长和可持续性、实现社会公平与安全，政府可能通过降低企业利润来增加面向劳动力要素的分配，由此带来的市场影响预计将更持久、更深远。不过他也表示需警惕过度监管风险。