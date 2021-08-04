中国运动员戴毛泽东像章噱头领金牌违规 传中国官方许诺不再允许发生

东京奥运场地自行车女子团体竞速赛项目周一（8/2）举行，由中国选手钟天使、鲍珊菊夺得金牌，但两人穿着中国队外套上台领奖时，胸前各别了一枚中共已故领导人毛泽东的像章。异议人士痛批毛像章是「文化大革命象征」，中国小粉红网友则大力喝采。国际奥会今（8/4）表示，中国奥会已做出保证，毛泽东像章不会再出现在颁奖台上。

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据苹果日报今天报道说，金牌选手戴毛泽东像章领奖遭调查，中国奥会保证不再发生。

中国自行车选手钟天使与鲍珊菊，在胸前别上毛泽东像章领取金牌。据路透社说，对于两位金牌选手戴毛泽东像章站上颁奖台，国际奥会（IOC）周二表示已要求中国奥会提交报告，目前还在等待中国奥会提出正式说明。中国奥会已向国际奥会保证不会再发生同样事件，并表示将「很快」提交报告。

据BBC消息，中央电视台体育频道（CCTV5）在重播画面中已将两位运动员身上的毛泽东像章打马赛克，但小粉红对此深表不满。微信公众号「云水怒」称：「『千流归大海，奔腾涌巨澜』，人民最终还是会回到毛主席这儿来，并且已经在回来的路上了。那胸前闪耀着毛主席像章的青年人，不就是最好的证明吗？」

《奥林匹克宪章》第50条第2款规定，运动员、体育代表队官员等均不得在衣服或装备等上展示政治或商业宣传。根据附则，违者有可能导致取消比赛资格，甚至吊销大会通行证。

不过，在国际奥会运动员委员会争取后，国际奥会上月决定放宽相关规定，但明订在竞赛期间、颁奖仪式、开闭幕式等官方仪式进行期间，以及在奥运村内，仍须遵守第50条第2款。

在海外平台上，不少异议人士对中国选手戴毛像章领奖提出质疑。彭博科技专栏作家高灿鸣（Tim Culpan）提问：「试想要是台湾运动员别上了青天白日满地红旗胸章？」

科普作家方舟子推文指「奥运会禁止政治标识，佩戴毛主席像章算不算？」

旅居澳洲的政治漫画作者巴丢草批评，毛像章「是中国死亡无数的文化大革命的象徵」。他表示，他的祖父母也是死于文革，而毛泽东要为数以千万计中国人之死负责。

不过，几家中国极左媒体与微信公众号大赞钟天使、鲍珊菊的行径。署名「百年梦圆」的微信公众号文章形容：「广大网友对鲍珊菊、钟天使两位天使般姑娘的亲近感和可爱度陡然上升。」知名极左派网站乌有之乡有文章形容这是「喜上加喜的大好事」，「今天，我们年轻人越来越肉眼可见地热爱毛教员，在最本质意义上，是什么呢？是认清了资本主义弊端、坚定了社会主义自觉自信的表现」。

据该报道说，中央电视台体育频道（CCTV5）在重播画面中将两位运动员身上的毛泽东像章打马赛克，还遭微信公众号「云水怒」批评，文章称：「『千流归大海，奔腾涌巨澜』，人民最终还是会回到毛主席这儿来，并且已经在回来的路上了。那胸前闪耀着毛主席像章的青年人，不就是最好的证明吗？」

据苹果日报说，这是东奥期间第二起运动员可能违反《奥林匹克宪章》第50条行为的事件。非裔的美国铅球银牌得主桑德斯（Raven Saunders）周日（8/1）在颁奖台上举起双臂交叉成「X」状，表达反抗压迫之意。美国奥会向国际奥会表示，桑德斯是在发完奖牌、奏完冠军队（中国）国歌后做出手势，已向对手表达尊重，也未违反美国奥会禁止表达仇恨的规定。桑德斯的母亲周一（8/2）猝逝后，国际奥会表示已中止调查她的手势事件。