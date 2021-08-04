「六四记忆 ·人权博物馆」今上线 脱离支联会于海外运作

由香港市民支持爱国民主运动联合会(支联会)筹款成立的「六四记忆 ·人权博物馆」今(4日)天在网上开幕，为全球人士提供一个悼念亡者、留存记忆的空间。但鉴于香港的政治形势，该馆由开馆日起，会脱离支联会，由现时身处德国、亲历八九的中国传媒人长平领导的策展团队于海外独立运作。

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支联会有感于去年的六四事件31周年悼念日首次被禁止在维园举行烛光晚会，情势岌岌可危，于是在去年6月至8月期间发起众筹，获得逾千人捐款167万港元建设网上的六四纪念馆，并邀请长平担任总策展人，在全球建立策展、档案及技术团队营运该馆。

「六四记忆 ·人权博物馆」共有六个常设馆，分别是「时间馆」、「空间馆」、「人物馆」、「香港馆」、「文艺馆」、「媒体馆」，除了收集八九民运及「六四事件」的文物史料外，当中的「香港馆」更包含香港近期的抗争运动资料，包括反基本法23条的国家安全立法、反送中运动等资料，策展团队表示，设馆理念是希望将「六四」置于更大的时空语脉之中，秉持永远「建置中」的概念，即以「六四屠杀」为主题，贯穿全球抗争脉络，呈现出有机的活历史。

博物馆表示，今后将持续更新，补充现有展馆内容，逐步释出更详细的史料，翻译多语言版本，并将不定期因应时事与纪念日主题，开设主题特展。

为了建立可信的学术基础，博物馆成立学术委员会，邀约对1989中国民运和中国民主化及社会运动历史有研究的专家学者加入，当中包括美国加州大学河滨分校的林培瑞、加州州立大学洛杉矶分校的宋永毅、法国巴黎政治学院的白夏、日本东京大学的阿古智子、台湾中山大学的陈至洁等八人。 另外，支联会表示，由于香港政治打压愈演愈烈，实体的「六四纪念馆」已经关闭，待日后寻找到适当方式或地点才考虑重新开放。

「六四纪念馆」于6月1日被港府部门以该馆未有申请公众娱乐场所牌照而对外开放，涉嫌违反《公众娱乐场所条例》而遭票控，支联会于翌日公布闭馆，法庭其后判支联会罚款八千元。