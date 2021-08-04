印度虾遭指外包装测出新冠肺炎病毒 中国海关拒收千货柜

中国新一波新冠肺炎病毒本土疫情升高之际，印媒报道说，中国拒绝接收1000个货柜的印度虾。中国海关总署此前发布消息说，在包装样本检出病毒核酸阳性。消息没有提及印度方面的回应。

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据中央社今天报道说，中国拒收千个货柜印度虾，宣称包装检出核酸阳性。印度「经济时报」对此报道称，中国方面宣布在外包装上检测到病毒核酸阳性，拒绝接收1000个货柜的印度虾。

香港01今天也引述印度「经济时报」2日的报导，中国方面宣布在外包装上检测到新冠病毒（SARS-CoV-2）核酸阳性，从而拒绝接收1000个货柜的印度虾。

据中国海关总署官网7月31日宣布，因从进口自印度5批次冻南美白虾的6个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，按照海关总署公告2020年第103号的规定，全国海关自即日起暂停接受印度水产品生产企业M/s. Kondiya Fresh Foods等4家的产品进口申报一周；自8月5日起继续暂停接受印度水产品生产企业的产品进口申报一周。

中央社说，中国新一波新冠肺炎病毒疫情逐日升高，中国国家卫生健康委员会官网今天通报，新增96例确诊，其中25例为境外移入，另有71例本土病例，涉及7个省分。自7月20日南京禄口机场出现防疫漏洞后，中国大陆本土确诊病例持续扩张，已约15省市被病毒攻占。