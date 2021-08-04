国民党925改选主席朱立伦宣布参选

国民党前主席朱立伦3日宣布参选党魁，挑战现任党主席江启臣，强调2024将推出最强的总统候选人，代表国民党参选。追求连任的现任国民党主席江启臣也重申自己不会参加2024总统选举，要当「造王者」。国民党主席原订七月改选，因六七月台湾疫情严峻，延后到9月25日投票。

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朱立伦宣布，如果他当选党主席，一年内要让国民党支持度与认同度超越民进党；明年的县市长选举，至少要从现有14席县市长起跳，六都至少要拿下三席，目标要把桃园市和台北市都赢回来。他并说，他会扛起完全的责任，一定要打赢选战，输了就下台。

朱立伦曾担任国民党主席，这次卷土重来，如果当选，除将立即面对2022年的县市长选举之外，更将面对22024年的总统选战。他强调，2024年将推出最强的国民党总统候选人，打赢选战，让国民党重新执政。并点名目前党内最强的人选是新北市长侯友宜。另中广董事长赵少康、高雄市前市长韩国瑜、台中市长卢秀燕等，也都是2024总统选举的优秀人才。

谈到两岸路线，朱立伦表示，如果当选，过去党章、政纲规定的重要基础都要延续，在这基础上让两岸和平、让大家过好日子。他说，两岸要求同尊异、相互尊重才能相互了解，发展出善意，就像东京奥运羽球女单、男双比赛，国人帮中华队加油，但也欣赏对岸选手表现。

现任党主席江启臣则表示，2022、2024提名绝对公正无私，他也确定不选2024总统，会当「造王者」，让国民党重返执政；明年县市长选举策略以「光复北部、巩固中部、深耕南部」为主轴布局，除保既有的14个县市执政权，有机会还要拿下其他县市。

民进党资深立委指出，现任国民党主席江启臣在党内辈分不够，一直搞不定党内大老及党团内鹰派意见，从彰化县前县长卓伯源日前突然宣布参选也可看出，国民党内部有人刻意要推卓伯源出来分散江启臣的票；卓伯源与江启臣都在中台湾发迹，票源重迭，显示江启臣腹背受敌。

民进党人士也指出，国民党谁当主席，对民进党都没有太大影响，如果新北市前市长朱立伦选赢，他过去的诸多作为又会重新被检验，包括「换柱」、是否继续拥抱「九二共识」等；再者，新北市长侯友宜已成一方之霸，「诸侯关系」对朱立伦来说也相当棘手。