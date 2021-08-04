孟晚舟今天再出庭听证

华为财务长孟晚舟将在周三回到一加拿大法院，她的美国引渡案将进入最后几周的听证会，超过两年的法律流程已经接近尾声。预料结论将于秋季出炉。

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据路透社今天报道说，华为财务长孟晚舟引渡案在加拿大法院展开最后几周的听证程序。即将到来的多场听证会预料将持续到8月20日，初步重点将放在她律师团队提出的第三部分论点，特别是美国检方在向加拿大提出引渡要求时所提出的实质虚伪陈述。之后听证会将会进入救济阶段，解决有关逮捕她时滥用程序的指控。在那之后将有一场拘押听证会，以判断是否有足够的证据要孟晚舟受审。

报道称，预料结论将于秋季出炉。

孟晚舟遭到逮捕后，加拿大和中国的关系急速降温，在那之后不久中国拘留了两名加拿大人，包括商务人士迈克尔·斯帕弗(Michael Spavor)及前外交人员康明凯(Michael Kovrig)。加拿大一再向美国求援，协助向中国施压释放两人。

多伦多大学副教授暨中国专家Lynette Ong表示，自从拜登于今年1月就任美国总统之后，此案的意义已经出现“重大变化”。Ong指出，拜登回归更为传统的外交模式，意味着加拿大可以倚赖美国用前总统特朗普没有办法做到的方式为两名加拿大籍人士发声。

据Ong说道，“在拜登时代，盟国必须设法保护双方利益，在特朗普时代并非如此，当时很大程度是单方面的激进作为。”