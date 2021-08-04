公民记者张展，因报道武汉疫情而被拘捕，2020年12月28日，张展案在上海开庭。

去年赴武汉採访疫情结果被判刑4 年的中国公民记者张展持续在狱中半绝食抗议。最新消息指出，她严重营养不良、体重下降至不到40公斤，已在7月31日送医。

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张展狱中绝食送医，家人已半年无法会见。据中央社今天引述德国之声消息说，长期关注中国维权议题的张展关注组发言人王剑虹分享了张展母亲8月2日所说的张展近况。张展母亲终于透过电话与女儿会见，但医生说张展目前除了营养不良外，腿跟脚也浮肿非常严重。张展的母亲在电话中劝女儿要正常吃饭，但是张展还是坚称自己无罪，不会正常吃饭。

据消息说，自从张展从看守所被转往监狱后，其家人一直无法顺利获得到监狱探视的权利，在8月2日获准以电话的方式会见前，已经半年无法见到她。报道引述曾代理张展案的律师任全牛说，目前几乎没有其他管道可以确切掌握张展的病情。任全牛表示，之前他会见张展时，张展便一直表示要用绝食来表达自己的愤怒与抗议，但她抗议的主要是中国对言论的管控，而不是为了自己的自由。

张展2010年曾在上海担任律师，后来因参与维权活动，被注销律师执业证。她在2020年2月前往湖北武汉採访新冠肺炎病毒疫情，并透过微信、推特、YouTube发布报道；同年5月，被上海警察跨省拘捕后羁押在上海，12月28日被以「寻衅滋事罪」被判处有期徒刑4年。

中央社说，张展是已知因报道新冠肺炎病毒疫情而被判刑的首例。