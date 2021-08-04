澳门一家四口染疫 全民须检测 香港停澳门免检安排

疫情控制良好的澳门，昨有曾与中国南京确诊者同机的一家四口证实感染Delta变种武汉肺炎病毒。澳门政府评估小区爆发风险极高，决定今日起启动全民核酸检测，预计全澳68万人的检测工作可于三日内完成。为防疫情扩散，澳门和中国珠海之间的检疫工作将会收紧，而毗邻澳门的香港，亦宣布把澳门剔出「回港易」计划，即在抵港当日或之前14日，曾逗留澳门者，入境香港时必须进行14天家居强制检疫。

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澳门应变协调中心公布，当地因确诊个案而进入「实时预防状态」，离境须出示24小时核酸检测阴性报告；另外，由今(4日)早9时起，启动全民核酸检测，所有澳门居民和在澳门逗留人士需在未来三天到全澳41个核检站进行检测；若未能在限期内核检，健康码会转为黄码；在全民核检启动前 24小时内有核酸阴性记录者，可自由选择是否再做检测。而为了集中资源进行检测，当地政府医院基本暂停所有对外服务。

由于事出突然，澳门多个检测站早上已经出现长长的人龙，须由警员在场维持秩序。有当地居民致电香港的电台叩应节目指出，情况颇为混乱，既有计算机预约系统出现故障或不稳定情况，亦有预约后需与现场填表者一起排队的情况，引起预约者鼓噪，与警员理论。

澳门当局又公布，由今早6时起，除了保障珠海和澳门两地正常生产生活的跨境货车司机之外，经粤澳口岸出入境者，需要持12小时内核酸检测阴性结果证明，而经其他口岸的出入境核酸有效期证明不变。根据现行安排，澳门和香港与台湾之间的核酸检测证明，有效期是24小时内；而中国内地从机场入境须持48小时内有效检测证明。 导致事件的，是一家四口昨日确诊。应变协调中心表示，确诊家庭中的12岁女儿，上月中随学校交流团乘飞机从珠海到西安，同一班机同日早前有两名确诊者从南京飞往珠海，高度怀疑她是今次疫情的源头。当局透露，女生在回澳门前已出现咳嗽、丧失味觉及嗅觉的感染病征，但无求医，她自觉好转后，其兄开始发烧、头晕，7月29日失味觉及嗅觉。其父母虽已接种疫苗，其后亦感染。当局又公布，同团而身处澳门的18名学生，全部核测呈阴性，将在指定地方接受医学观察。

澳门至今有63人感染武肺，无人死亡。

香港因应澳门疫情，将之剔出「回港易」计划，但却没有把同日宣布有确诊个案的北京和上海剔出计划，香港大学感染及传染病中心总监何栢良今早在电台节目呼吁港府收紧「回港易」计划，指疫情反弹的中国，「漏得入澳门，就可以漏入香港」，包括入境前的72小时阴性报告缩至48小时，以及增加强制检测次数，并须入住检疫酒店。