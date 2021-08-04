《端传媒》总部由港移星 资深传媒人指国安法令港弥漫白色恐怖决移英

主打深度报道和两岸三地事态的网媒《端传媒》宣布，会将位于香港的总部迁至新加坡，员工可决定是否同行，但强调继续关注中、港、台三地。《端》执行总编吴婧没有响应迁册是否与《港区国安法》后的政治局势有关，但在发给会员的信件中指出，「自由的道路变得愈加艰险，……香港的新闻自由指数则跌至全球第80名」，但讽刺的是，《端》的新总部，在全球新闻自由排名是160，未知这是否反映《端》对香港自由前景的看法。

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与此同时，曾任香港外国记者会主席的资深传媒人韦安仕(Steve Vines)发电邮向朋友道别，指因国安法令香港弥漫白色恐怖，已离港赴英，相信熟悉香港情况的人会明白，他的离港计划为何要如此谨慎地进行。他又向传媒透露，有人透过第三者向他发出警告，指他已在「名单」上，要他小心，不要「越界」(踏出红线)，但他强调，离港是连串涉及个人和政治的令人惊恐的事件促成，并非单一事件所致。

2015年成立的《端》，6月时已在新加坡注册，其总编辑吴婧昨(3日)在推特解释，新加坡在金融系统、语言国际化程度与香港相若，很多国际媒体在新加坡都驻有办公室，但强调，香港仍然是关注中国大陆、台湾及亚洲新闻的重要据点。她在《端》的六周年致读者信中公布把总部搬去新加坡时补充，日后会「透过在线、去中心化的方式生产内容」，并将继续透过深度内容呈现中、港、台时代脉络，关注全球变化。

她回顾《端》创立起计的六年里，「自由的道路变得愈加艰险：世界越来越割裂、对立，墙在中国大陆孕育出一片粉红色，香港的新闻自由指数则跌至全球第80名」，但《端》会尝试更灵活的协作方式为读者报道。以会员制营运的《端》，现有6万名付费会员。

《端》又在推特强调，搬迁不会影响原有编采方针，团队「不会以任何一座城市为主站，而是聚集世界各地的新闻人，为华语读者服务。」员工方面，吴婧表示，会保障员工利益，部分原来在香港工作的员工会转去新加坡，在选择工作的地点和方式上，会尊重员工意见。

《纽约时报》去年6月中曾因应国安法将临而决定在今年把数码业务移至南韩首尔，但由科技媒体转为综合网媒的 winandmac 本年6月底撤出香港，是首个因安全而改往外地注册的媒体，而昨日公布迁册的《端》，普及程度更高。港府一直强调，香港媒体数目较国安法生效前更多，藉此表示香港的新闻自由仍在，但分析数据可见，传媒数量上升是因为中国大陆来港设站的新闻媒体大幅增加所致，无助维持香港多元化的空间。

传媒人和艺术家求去

与此同时，已来港工作34年、记者出身的资深传媒人韦安仕发电邮给友侪，指国安法落实一年，「港人治港」的幻象已经破灭，对任何公开鼓吹民主自由和从事新闻工作的人来说，事实已很清楚，而弥漫香港的白色恐怖远未结束，情势在近期得以改善的机会是零(simply non-existent)。

他在电邮中续称，理应确保港人自由的制度，正被漠不关心的人瓦解，令香港本质备受摧毁。他说，令人无法释怀的是，对「新香港」感到惊喜的，都是那些原本讨厌香港独特之处的人，他们憎恨和害怕人民、讨厌香港那充满活力的文化，甚至期望以所谓「母语」(指普通话)代替广东话。这些人即使明知正在拆毁香港的成功要素，却毫无退缩之意。

韦安仕于1987年来港工作，先后为英国《卫报》、BBC、《每日邮报》和《独立报》及《亚洲时报》等多个传媒当记者，多年来主持香港电台节目，包括近日引起风波的英文节目《The Pulse》，及至6月30日、《港区国安法》实施一周年前，他宣布不再主持港台节目。

此外，理工大学前助理教授、艺术家黄国才昨亦在脸书公布，已离港赴台。他透露，民主派初选案多人被捕触及他萌生去意。

黄国才是行为艺术家，曾多次在示威游行中以艺术针贬时弊。