美国将提新冠源头调查揭底 中国疑已先反击

据上报今天报道称，距离美国总统拜登要求情报部门交出COVID-19病毒溯源报告时间不到半个月，负责机构虽尚未表态，美方却陆续释出病毒来自中国实验室的说法。为求先发制人，日前传出中国宣传部门在TikTok和脸书发出招募，愿付费给外国网红製作COVID-19起源阴谋论影片，计划性地将疫情源头带向美国。而官方媒体新华社和外交部发言人的推特帐号，近来也已陆续转发类似主题短片及文章，发动勐烈回击。

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上报今天报道说，美国将提疫情源头报告，中国发动外宣攻势反制。

距美国总统拜登要求情报部门交出COVID-19病毒溯源报告不到半个月，近来发现，中媒和外交部推特陆续转发有计划性主题短片及文章，发动攻击美国。而新华社推特发文带风向，告知大众美国在COVID19战役中失败，所以，正在找中国当代罪羔羊。

据该报道称，中国近日爆发新一波COVID-19本土疫情，包括北京在内已有15省市出现确诊病例；包括南京多个城市商场等场所均暂停开放，部分省市採取严格跨省交通限制，中国国家出入境管制局也暂停非必要出国申请。

应付国内疫情之际，中国政府似乎更在意美国将在8月下旬的病毒溯源报告。拜登于5月26日下令情报机构追查病毒源头，并在90天内交出报告。拜登的谈话并未排除COVID-19病毒来自中国实验室，外界因此研判拜登政府或许得到新的证据重启对中国的怀疑。

与此同时，世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞显现倒戈挺美，促中公开疫情爆发数据。去年力挺中国清白的世卫组织（WHO），近月来明显转向支持美国。WHO秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前表示，由于中国拒绝交出COVID-19爆发最初的原始数据，导致疫源调查受阻，呼吁中国公开资料，「给数百万染疫身亡者一个交代」。

据该报称，面对西方世界的怀疑论，以及美国即将在8月底前提出疫源报告，中国抢先一步展开反制。北京消息透露，继之前反驳新疆再教育营及人权状况的境外网路社群宣传中，中国外宣系统又增加了COVID-19起源阴谋论的计划，目的在于将矛头转向美国政治操弄，甚至是病毒的起源地。

据美金融大老爆料，中国买通网红炮製「疫情真相影片」。这项说法近日由美国金融大鳄、海曼资本管理（Hayman Capital Management）创办人巴斯（Kyle Bass）的一项爆料证实。关注中国议题的巴斯在个人推特上公布影视创作者媒合平台「Mandy.com」的截图，指控中国政府针对COVID-19正进行一项「恶魔的计划」，募集制作「COVID-19阴谋论」的TikTok短片并在脸书上转发，引导此一议题的风向。从巴斯公佈截图可以看到，影片制作计划为有偿拍摄COVID-19主题的影片，由中方提供影片内容的脚本，拍摄酬劳为100英镑。每名创作者拍摄5则背景不同的短片，影片不要求专业的拍摄手法，但必须「看起来」在医学上有说服力。

而在徵集网红拍摄疫源阴谋论影片的同时，中国政府机器早已启动。官方媒体新华社一方面透过推特等海外社群平台，抨击谭德塞及美国政府启动的第二阶段病毒溯源调查为「政治算计」，同时也开始发佈相关反击短片。

例如上月28日，新华社便发布一则3分钟的短片，内容是一名年轻女性扮成侦探模样，拿着小试管戏称病毒来自伊拉克战争。影片中，这名女性驳斥所谓病毒来自武汉实验室的说法并无医学或科学根据，而是一项政治指控。影片随后进一步指称，在武汉实验室之前，西方已经散播西藏、新疆、孔子学院及5G等多种指控中国的阴谋论，意在对中国发动战争。

这则短片除了由美女以英语「演出」之外，整体看来很像中国盛行的喜剧小品；虽然新华社在推特上并不算活跃，但这则短片也有9万多次观看及200多次转发。

而中国外交部发言人华春莹及赵立坚则集中火力，指控美国是为了掩饰德特里克堡（Fort Detrick）实验室为流出病毒元凶，才将焦点转移至中国；华春莹更转发英籍亲中律师培利（Graham Perry）的说法，称西方的指控只是为了扼杀中国的发展。而中国鹰派媒体《环球时报》更声称，超过400万中国网民联署要求WHO调查德堡实验室的真相。

据上报，美众议院抢先提报告，证据直指病毒来自武汉实验室。事实上，美国国会众议院共和党2日公布最新一项COVID-19溯源报告，称「证据优势」（preponderance of evidence）显示，疫情爆发的时间点落在2019年9月之前，来源为中国科学院武汉病毒研究所对病毒进行改造并外洩。尽管目前美国情报机构尚未做出任何表态，但据信美国白宫及国安高层已逐渐相信病毒为人造的可能性，并不低于自然环境产生。。