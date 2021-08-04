胡锦涛后去北戴河只疗养不开会 炒作十来年？

眼下因是中国高层北戴河会议季节，中国高层是否聚集北戴河开会，猜测声音甚嚣尘上。但港媒消息说，中共前总书记胡锦涛执政后，北京领导人已不到北戴河开会，今天的北戴河只是休假的地方，没有会议；外界迄今所说的「北戴河会议」，只是「凭空炒作」。如是，这一炒作“炒”了十来年。也有观察指，中国党政高层会议保密严格，会议时间地点内容都由官方严控，外界无从知晓真正内幕。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述港媒称：胡锦涛执政后已无北戴河会议。

香港星岛日报今天指出，中共前总书记胡锦涛执政后，北京领导人已不到北戴河开会，今天的北戴河只是休假的地方，没有会议；外界迄今所说的「北戴河会议」，只是「凭空炒作」。该报刊登分析文章指出，在已故领导人毛泽东时代，北戴河确实是「夏都」，作出「炮打金门」等重大决策，邓小平和江泽民时代也会在北戴河召开会议。

但胡锦涛执政后，2003年已宣布中央五大班子不到北戴河办公，现任总书记习近平上台后，更弱化了北戴河的政治功能。

据该文章表示，北戴河迄今只保留了传统的疗养制度，北京中央领导人和党内元老享受这种待遇，中央组织部也会安排一些学者专家到北戴河休假。因此，中共河北省委书记王东峰上周率领多人前往秦皇岛调研，还专门去了北戴河，也是为了各人到北戴河度假做好安保工作。

文章指出，上月底，中共中央政治局已经召开会议，为中国国内外政经大事定调，要议的已经议了，北戴河根本「无会」。