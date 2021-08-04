苹果坚选中国供应商合作生产最新款手机

苹果正在与更多的中国供应商合作生产最新款iPhone，立讯精密将为iPhone 13系列制造多达3%的产品，蓝思科技将供应金属外壳，舜宇光学将提供后置摄像头镜头，京东方也提供零部件。路透社引述日本经济新闻报道时求证，苹果没有立即回应请求。

广告 继续浏览后续

据路透社今天引述日本经济新闻报道称，苹果与中国供应商合作生产最新款iPhone。该报说，苹果正在与更多的中国供应商合作生产最新款iPhone，因为与美国的贸易战所引发的科技争端，促使中国政府强化国内企业力量。该报援引熟悉此事的消息人士报导称，立讯精密将为iPhone 13系列制造多达3%的产品，立讯去年收购的两家公司将提供关键零部件。

该报指出，蓝思科技将供应金属外壳，舜宇光学将提供后置摄像头镜头，京东方也提供零部件。该报还称，立讯从台湾竞争对手鸿海及和硕手上抢下订单，将在本月开始生产iPhone 13 Pro。

据此前路透社消息，鸿海成立了一个工作组，以阻击中国电子产品制造商立讯精密日益壮大的影响力。该工作组一直在研究立讯精密的技术、扩张计划、招聘策略以及该公司背后是否有中国政府实体的支持。

该报道说，上个月苹果预测营收增长将放缓，因为全球芯片短缺开始影响iPhone生产。