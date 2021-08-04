阿斯本安全论坛：李显龙警告美国不要挑战中国 也告诉中国“东升西降”的想法是错的

新加坡总理李显龙今天警告美国别再挑衅地挑战中国，还说华府日益强硬的态度恐会非常危险。据消息说，李显龙同时告诫中国人“东升西降”的看法是错的。

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据法新社报道称，在阿斯本安全论坛上，新加坡总理李显龙今天警告美国别再挑衅地挑战中国，还说华府日益强硬的态度恐会「非常危险」。李显龙表示，美国已经从与中国良性竞争的方式，转而走向「美国非赢不可」的观念。

李显龙在阿斯本安全论坛（Aspen Security Forum ）上表示：「（美国）两党今天针对一件事情有共识，就是与中国的关系。」李显龙说：「但他们的立场是采取强硬路线，我不确定这是否是对的共识。」李显龙说，「我不知道美国人是否体认到，如果美国决定将中国视为敌人，他们面对的会是多么难对付的敌手。」他说：「在这种情况下，我会要双方都缓一缓，在迅速行动前先谨慎思考，因为这种局势非常危险。」

李显龙警告说，「美国和中国努力相互交涉以避免冲突至关重要，双方的冲突对彼此和全世界都会是灾难。」

据新加坡总理李显龙星期二在阿斯本安全论坛（Aspen Security Forum）上还指出，各国都期望美方维持长期的战略一致性，并采取「可靠且可预测的」政策，他还说台湾是特别可能爆发冲突的地点。

李显龙表示，他不认为中国会采取侵略台湾这类单方面的举动，但也认为「存在严重误判的危险」。李显龙对美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）上周在新加坡的发言表达感谢，不过也警告美国勿改变台湾局势的现况。

李显龙说：「我认为，如果能明确一致地维持这个谨慎的立场，那么我们就能维持台湾海峡两岸的和平与稳定。」他补充说道，无论如何，「你将面临一段非常艰难的时期」。

据美国之音今天报道称，新加坡总理李显龙星期二（8月3日）在阿斯彭安全会议上同时告诫中国人“东升西降”的看法是错的。他又告诉美国人，中国不是苏联，是不会消失的。他还警告说，美中冲突对世界来说是个灾难。

李显龙在被问到如何看待目前的美中僵局时说，美中似乎对彼此都有误解。

据该报道，李显龙告诉中国人，东升西降的想法是错误的。他说：“有些人相信，也写出来说，美国正在永久衰落，我不这么认为。我告诉他们，你看看所有的华裔诺贝尔科学奖获得者和医学奖获得者。除了一个是中国公民外，他们要么是美国公民，要么变成了美国公民。这里就告诉你一个道理，美国能够吸引来自世界各地的人才。他们才华横溢，充满活力。有时候，美国似乎在朝着不可挽回的错误方向前进，但是，之后，美国有能够重塑自我并重新振作起来。”

李显龙同时问美国人，如果选择与中国为敌，他们是否也意识到中国可能会是多么可怕的敌人？他说：“中国不会消失。这不是苏联，也不是矫饰的门面。这是一个充满活力和力量，拥有人才并决心在世界上占据一席之地的国家。虽然这样的看法，毫无疑问，一部分因为中国人所说的娴熟的‘群众路线’的鼓动以及被灌输的世界观，但是，很大一部分也是来源于民众深深的自豪和自信。也许他们接受的‘受害者叙事’比别人会多一些，但是，他们真诚地相信他们被践踏过。他们记住他们的过去，并决心继续前行，告诉别人，‘我们不会消失’”。

李显龙说，他注意到两国对彼此都有强烈的情绪。在美国，对中国强硬不仅是两党共识，也蔓延到民众之中。在中国，中国人的民族主义高涨，甚至高层中也有人认为美国试图遏制中国。他认为，要扭转局势，重塑美中互信合作需要两国领导人展示“政治家风度、勇气、政治领导力”。

他说，世界上许多国家都希望美中两国的恶化关系可以得到控制，许多国家，包括美国盟友和伙伴都希望与两国共同建立联系。他说，美中一旦发生冲突不仅对两国，对全球都是灾难。

李显龙在阿斯彭安全会议上也回答了有关台湾的问题。他说，他不认为中国会单方面，在没有受到任何挑战的情况下，使用武力改变台海现状，因为“风险太大”，尤其是当台湾三分之二的人口认同台湾而不是大陆的时候。但是，台湾海峡上确实发生“误判和错判”的危险。他认为，中国会继续限制台湾的国际空间。

美国之音说，美国政府高层最近对东南亚展开了密集访问，国务卿布林肯将从8月2日到6日参加五个与东南亚国家联盟（ASEAN，简称东盟）有关的部长视频会议。美国国防部长奥斯汀刚刚结束对新加坡、越南和菲律宾的访问，此后，副总统哈里斯将访问新加坡和越南。 李显龙说，东南亚国家欢迎美国的行动，因为这显示美国会将资源投入东南亚。

李显龙说，他希望美国在亚太不仅帮助确保区域安全和力量平衡，也能推进贸易和投资。他希望美国可以帮助创造一个包容的、基于规则的世界秩序。