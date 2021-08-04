Delta持续发威中国新增本土确诊创半年新高

中国新一波新冠肺炎病毒疫情逐日升高，官方今天通报，新增96例确诊，其中有71例本土病例，涉及7个省份。稍早，路透社说，新冠Delta（德尔塔）病毒在中国迅速传播，中国31省市昨日新增本土确诊61例创半年新高。

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中央社今天引据中国国家卫生健康委员会官网，3日零至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例96例，其中境外移入25例（云南7例，福建4 例，江苏3例，上海2例，浙江2例，广东2例，天津1例，山西1例，辽宁1例，河南1例，四川1例）；本土病例71例（江苏35例，湖南15例，湖北9例，山东6例，云南3例，河南2例，福建1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外移入病例（均在上海）。

据中国官方消息说，江苏新增的35例本土确诊包括南京市3例、扬州市32例。

自7月20日南京禄口机场出现防疫漏洞后，中国大陆本土确诊病例持续扩张，已约15省市被病毒攻占。

据路透社报道称，新冠Delta（德尔塔）病毒在中国迅速传播，大陆31省市周一报新增本土确诊61例创半年新高。中国多地已陆续启动12-17岁人群疫苗接种，科兴生物亦宣称其儿童疫苗获批紧急使用。这61例本土病例分布在江苏、湖南等八省市，具体为江苏45例（其中南京5例、扬州40例），湖南6例，湖北3例，河南2例，云南2例，北京1例，上海1例，福建1例。在张家界和南京确诊病例回落之际，扬州可谓“后发居上”。

另外，上述61例，这还不包括星期二凌晨山东省烟台市确诊的2例，病例7月中旬曾去扬州旅游。烟台市已经将三个区域风险等级调整为中风险。