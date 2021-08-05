东京新冠感染者首次日超5千 奥运会相关者353人感染

东京都政府5日宣布，新感染新型冠状病毒的人数为5042人，是有史以来的最高数字，首次超过5000人。和一周前的星期四比较，新增感染者增加了1177人，并且感染的快速传播并未停止。

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重病人数达到135人，比4日增加了20人，医疗提供体系趋于紧张。这是连续两天刷新历史新高。自2月1日以来，首次超过130人。

从日本全国来看，7月31日新确诊的新冠病毒感染者达到12342人，连续4天刷新最高纪录，8月4日达到14207人，再创新高。以东京确诊4166人为首，埼玉、千叶、京都、福冈等14都府县均创新高。据推断，源自印度的德尔塔毒株在日本关东地区的比例已达9成。

在东京都召开的新冠监测会议上，专家出示估算数称，若按照目前的增长趋势，那么在约2周后的8月18日，最近7天日均新增感染人数将达到10900人。

政府新冠感染症对策小组会主席尾身茂在8月4日的众院厚生劳动委员会会议上就疫情迅速扩大表示：“奥运会对人们的意识有所影响。”指出奥运会的气氛使人们放松了对新冠的警戒。

而据东京奥运会奥组委介绍，5日公布的奥运相关者中新增感染者为31人，1名运动员、7名奥运会相关人员、2名志愿者、2名组委会工作人员、3名媒体人、16名承包商相关人员，这是每天新感染人数最多的一天。

这名运动员是在选手村中发生的集团感染中感染的希腊花样游泳队的一名选手，包括该队的工作人员在内，该队共有6人为阳性。

迄今为止，组委会已宣布日本和海外来日的奥运会相关者共有353人感染新冠。

向厚生劳动省提供新冠对策建议的专家组织4日召开会议，汇总分析结果称：“全国众多地区新增感染者正在迅速增加，迄今未曾经历过的疫情扩大正在持续。”