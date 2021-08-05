中国承诺今年向世界提供20亿剂疫苗

中国外长王毅8月5日星期四（晚）说，习近平主席宣布，今年全年中国将努力向全球提供20亿剂疫苗，并向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元。

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王毅强调，中国开展疫苗国际合作，不谋求任何政治目的，没有任何经济利益盘算，也从不附加任何政治条件。王毅说，我们唯一的目标，就是要让疫苗成为全球公共产品，真正成为世界人民的疫苗，助力全球早日战胜疫情。

法新社指出，今年7月，中国已经向“新冠疫苗实施计划”捐赠了1.1亿剂由科兴和国药开发的疫苗。不过，这两种疫苗的有效性经常受到批评，其有效性远低于辉瑞和莫德纳开发的信使基因疫苗。

7月16日，习近平在亚太经合组织（APEC）在线峰会上承诺提供30亿美元的援助，以支持面临新冠疫情爆发的贫困国家。财政援助旨在帮助发展中国家克服新冠疫情造成的社会和经济后果。上星期，中国外交部发言人赵立坚表示，今年年初以来，中国已经向其他国家提供了超过7亿剂疫苗。

和大多数国家一样，中国也面临着由德尔塔毒株而导致的新冠疫情卷土重来，德尔塔毒株已经在中国的多个地区出现。感染的人数是几个月以来的最高，促使中国当局进行大规模的病毒检测，尤其是在武汉。