中国144地区列中高风险创新高 香港今起只准粤省续用「回港易」免检安排

在印度首先发现的B16172新冠病毒变体被世卫组织命名为Delta

港府公布，因应中国内地最新疫情发展，除广东省外，由其他内地地区返港的香港居民，今(5日)天起，将暂时不能透过「回港易」计划返港而获豁免检疫。但传染病专家何柏良和立法会议员田北辰均认为应进一步收紧，包括中风险地区回港者须入住检疫酒店，而非家居隔离。

广告 继续浏览后续

中国卫生健康委员会今(5日)晨公布，昨日新增85宗确诊个案，62宗属本土病例，当中江苏继续占逾半，有40宗，另外，湖南、北京、山东、河南、云南及湖北省都有病例。其次，无症状感染个案亦新增54宗，令中国累计有93374宗确诊病例。另外，卫健委新闻发言人米锋昨午在国务院联防联控机制记者会上公布，截至昨早9时，中国内地已有17个省市录得本土确诊或无症状感染者，全国中高风险地区有144个，是去年疫情「常态化防控」以来最多。当局已要求暂停中高风险区所在城市的跨城巴士、的士和网约车出行。移民管理局更暂停签发普通护照等出入境证件，以便防疫。

因应中国疫情反弹，港府宣布，由今日凌晨起，只容许居于广东省的香港居民沿用「回港易」计划，居于其他省市的港人，回港后需家居检疫14天，新措施公布前已预约者也不获豁免。另外，由中国回港者须在抵港三星期内的特定日子接受五次强制检测，已接种疫苗者亦不能缩短检疫期。

截至8月2日，共有23.2万名港人经「回港易」返港，当中包括澳门前日一家四口确诊家庭的一名密切接触者，该人本周初经「回港易」抵港，现正接受检疫，而港府前日已暂停澳门港人的「回港易」安排。

香港昨日新增两宗输入个案，均涉L452R变异病毒株；本地初步确诊约5宗，打破香港连续近两个月没有本地感染个案的「清零」纪录。香港至今累积有11996宗确诊个案，212人死亡。