关国门？中国停发因私护照

根据中国国家移民管理局边防检查管理司长刘海涛宣布，为严防疫情输入，中国将严格限制非紧急、非必要的人员跨境流动。凡非必要、非紧急出境，暂不签发普通护照等出入境证件。

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据中央社报道称，疫情为由，中国关上非因公出国大门停发护照。中国国务院联防联控机制周三召开记者会，国家移民管理局边防检查管理司长刘海涛在会中表示，目前境外疫情的反弹“非常明显”，中国“外防输入”疫情面临着严峻形势。据刘海涛说，中国将强化口岸边境的出入境管理，严防疫情输入，强化了各项措施，织密筑牢外防输入的防线。

他表示，首先是进一步严格口岸边境管理。在空港口岸，对境外航班实施专区查验，严格入境人员出入境检查，严密进出口岸管理区人员的查验管理；在海港口岸，严格国际航行船舶及人员的管理措施，实施“非必要不登陆、不登轮、不搭靠”的管理措施。至于陆地口岸，则严格执行“客停货通”政策，实行严格出入境管理和防疫管理措施，在边境一线保持最高等级防控，严密巡查防控，严把边境国门。

据刘海涛说，其次是“严格限制非紧急、非必要的人员跨境流动”。移民管理局将进一步加强宣传引导，从严审批签发公民出入境通行证件，对非必要、非紧急出境事由，暂不签发普通护照等出入境证件。

据该报道，除上述两大项措施外，刘海涛指出，另两项措施则是严厉打击跨境违法犯罪活动，以及加强与周边国家和地区的执法合作。其中包括严查、严打组织偷私渡违法犯罪，严惩偷渡引带人员，坚决防止疫情由非法入境人员输入境内。